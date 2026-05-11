Phó Giám đốc nhà hát Múa rối Việt Nam qua đời tại nơi làm việc ở tuổi 48 11/05/2026 19:25

(PLO)- NSƯT Nguyễn Thế Long, Phó Giám đốc nhà hát Múa rối Việt Nam, đã qua đời tại nơi làm việc ở tuổi 48.

NSƯT Nguyễn Thế Long qua đời tại nơi làm việc sáng 11-5, hưởng dương 48 tuổi. Thông tin trên được đại diện Nhà hát Múa rối Việt Nam xác nhận với báo chí.

NSƯT Nguyễn Thế Long sinh năm 1978, tốt nghiệp Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội. Anh công tác tại Nhà hát Múa rối Việt Nam từ năm 2004 và giữ cương vị Phó Giám đốc nhà hát.

NSƯT Nguyễn Thế Long. Ảnh: Nhà hát Múa rối Việt Nam

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh có nhiều đóng góp cho việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật múa rối truyền thống.

Nam nghệ sĩ được đánh giá là người tiên phong trong việc đưa múa rối đến những không gian biểu diễn sáng tạo, kết hợp cùng nhiều loại hình nghệ thuật như múa và kịch nói nhằm tạo nên hơi thở mới cho sân khấu rối đương đại.

Anh từng tham gia trợ lý đạo diễn cho nhiều vở diễn nổi bật như: Khúc đồng dao, Giấc mơ của Ếch Xanh và Trăng đất Việt.

Nhà hát Múa rối Việt Nam đang phối hợp cùng gia đình tổ chức tang lễ cho nam nghệ sĩ.