Mở lại 1 cửa Kinh thành Huế sau hơn 1 thế kỷ 30/05/2026 14:48

(PLO)- Việc mở thông cửa Kẻ Trài sau hơn 100 năm không chỉ giúp giảm tải áp lực giao thông cho nội đô mà còn góp phần đánh thức không gian di sản.

Từ ngày 30-5, cửa Kẻ Trài của Kinh thành Huế chính thức được mở thông hoàn toàn, khép lại hơn một thế bị đóng kín bởi những biến động lịch sử.

Kẻ Trài là tên dân gian của cửa Đông Bắc Kinh thành Huế, nằm bên bờ tây sông Đông Ba, là một trong 10 cửa chính của Kinh thành dưới triều Nguyễn.

Cửa Trài nằm ở góc đông bắc, gần khu vực Mang Cá và sông Đông Ba.

Sau biến cố thất thủ Kinh đô năm 1885, thực dân Pháp biến khu vực Mang Cá thành đồn quân sự, xây dựng hệ thống tường bao khép kín và chặn nhiều lối đi cũ. Từ đó, cửa Kẻ Trài gần như bị đóng kín.

Để chuẩn bị cho việc mở thông hoàn toàn, thời gian qua, cơ quan chức năng TP Huế đã triển khai nhiều hạng mục hạ tầng. Nối thông đường Thái Phiên, đoạn từ đường Mang Cá đến đường Đinh Tiên Hoàng.

Việc tháo dỡ đoạn tường bao do người Pháp xây dựng hơn 100 năm trước để kết nối trục đường Thái Phiên - Đinh Tiên Hoàng - Kẻ Trài là một bước đi mang ý nghĩa đặc biệt.

Kể từ hôm nay (30-5), đường Thái Phiên đoạn nối từ cửa Chánh Tây đã chính thức thông suốt ra cửa Kẻ Trài, xóa bỏ sự chia cắt kéo dài hơn 140 năm.

Giao thông có thể đi lại thuận lợi từ hôm nay (30-5).

Khi tuyến đường được nối thông, người dân có thêm hướng lưu thông từ cửa Chánh Tây sang cửa Kẻ Trài, thay vì phải dồn về cửa Thượng Tứ và cửa Đông Ba như trước đây.

Việc mở thông cửa Kẻ Trài không chỉ giải quyết bài toán giao thông dân sinh mà còn là dấu mốc tái kết nối một phần không gian di sản. Cánh cửa thành sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội kết nối du lịch, dịch vụ cho khu vực Kinh thành Huế.