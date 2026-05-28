TP.HCM đẩy mạnh xử lý tình trạng ‘báo hóa’ mạng xã hội 28/05/2026 20:05

Tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 28-5, Sở VH&TT đã thông tin về công tác quản lý thông tin trên môi trường mạng.

Theo đó, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở thường xuyên rà soát thông tin dư luận trên không gian mạng nhằm kịp thời nắm bắt các vấn đề được quan tâm, đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt là hành vi xuyên tạc, vu khống, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Sở cũng tăng cường kiểm tra hoạt động cung cấp thông tin trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, trong đó chú trọng xử lý tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp và “báo hóa” mạng xã hội.

Các nhà báo đang tác nghiệp tại một sự kiện ở TP.HCM. Ảnh minh họa: TRƯỜNG GIANG

Thời gian qua, Sở đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, nhất là Công an TP.HCM, thực hiện giám định tư pháp đối với các trường hợp vi phạm trên không gian mạng, đặc biệt là các nội dung lan truyền nhanh, có tính chất nhạy cảm, tác động lớn đến dư luận xã hội.

Một số vụ việc điển hình gồm kênh YouTube “Người đưa tin” phát tán nội dung tiêu cực, xuyên tạc; các tài khoản TikTok “Dù Bầu Trời”, “Tàng Keng Ông Trùm” đăng tải clip miệt thị, xúc phạm, gây chia rẽ vùng miền.

Liên quan đến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, Sở đã xây dựng kế hoạch và đang triển khai đợt cao điểm kiểm tra các trang thông tin điện tử có dấu hiệu vi phạm.

Cạnh đó, Sở phối hợp với UBND 168 phường, xã, đặc khu, các cơ quan báo chí, doanh nghiệp thiết lập hệ thống trang thông tin điện tử, mạng xã hội và mạng đa kênh (MCN) để đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung như phòng, chống tội phạm, chống lãng phí, đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong thời gian tới, Sở VH&TT sẽ tăng cường rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và đối thoại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thông tin trên không gian mạng.

Sở cũng sẽ phối hợp với các chuyên gia, cố vấn để phân tích, dự báo dư luận xã hội, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế tác động tiêu cực; đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp, KOLs nhằm lan tỏa thông tin tích cực, góp phần xây dựng môi trường văn hóa mạng lành mạnh theo tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.