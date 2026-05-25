Giải thưởng Cánh Diều 2026 dự kiến được tổ chức hoành tráng tại TP Huế 25/05/2026 17:51

(PLO)- UBND TP Huế vừa thống nhất chủ trương đăng cai và cam kết đồng hành cùng Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức Giải thưởng Cánh Diều 2026.

Chiều 25-5, UBND TP Huế có buổi làm việc với Hội Điện ảnh Việt Nam về đề xuất đăng cai, phối hợp tổ chức Giải thưởng Cánh Diều 2026.

Tại buổi làm việc, Hội Điện ảnh Việt Nam đã chính thức đề xuất UBND TP Huế xem xét chủ trương đăng cai sự kiện. Theo kế hoạch, Tuần lễ Cánh Diều 2026 sẽ diễn ra tại TP Huế với hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật và điện ảnh sôi nổi.

Lãnh đạo UBND TP Huế làm việc với Hội Điện ảnh Việt Nam.

Các sự kiện giao lưu, chiếu phim, hội thảo dự kiến sẽ phủ sóng tại các rạp chiếu, trường đại học, trung tâm văn hóa và nhiều không gian công cộng trên địa bàn.

Đặc biệt, Tuần lễ Cánh Diều 2026 sẽ là chuỗi hoạt động kết hợp chặt chẽ giữa tôn vinh điện ảnh và kích cầu văn hóa - du lịch địa phương, bao gồm:

Lễ khai mạc Tuần lễ Cánh Diều Việt Nam và biểu diễn nhạc phim.

Tọa đàm điện ảnh với chủ đề "Thương hiệu đồng hành cùng điện ảnh".

Chiếu phim cộng đồng và giao lưu cùng các đoàn làm phim. Gala Dinner Cánh Diều Vàng 2026 kết hợp quảng bá tinh hoa ẩm thực Cố đô. Lễ trao giải Cánh Diều 2026 và các hoạt động quảng bá du lịch TP Huế.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND TP Huế nhấn mạnh với bề dày lịch sử, chiều sâu văn hóa và hệ thống di sản đặc sắc, TP Huế luôn xác định phát triển công nghiệp văn hóa - trong đó có điện ảnh là một hướng đi trọng tâm.

Đánh giá Cánh Diều là giải thưởng nghề nghiệp uy tín, có ý nghĩa lớn đối với nền điện ảnh nước nhà, lãnh đạo UBND TP Huế đã thống nhất về mặt chủ trương đăng cai sự kiện.

Chủ tịch UBND TP Huế cam kết sẽ đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất.

Theo đó, thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ cùng Hội Điện ảnh Việt Nam để khảo sát, lên kế hoạch chi tiết. Đồng thời hỗ trợ tối đa về hạ tầng, cơ sở vật chất, an ninh và truyền thông để sự kiện diễn ra trang trọng, an toàn và đậm đà bản sắc.