Phát động cuộc thi sáng tác ca khúc bằng AI về tình yêu Tổ quốc 14/05/2026 17:20

(PLO)- Cuộc thi sáng tác ca khúc bằng AI với chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi , dành cho thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước từ 16 đến 35 tuổi.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10-1956 – 15-10-2026), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026 như một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng dành cho thanh niên cả nước.

Theo ban tổ chức, hành trình được triển khai từ tháng 5 đến tháng 10-2026, kết hợp giữa các hoạt động trực tiếp tại địa phương với các hoạt động truyền thông trên không gian mạng, nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến và trách nhiệm xã hội trong thanh niên Việt Nam.

Điểm đặc biệt của hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi là được tổ chức gắn với các địa danh lịch sử, văn hóa, các địa chỉ đỏ trải dài khắp đất nước.

Ở cấp Trung ương, hành trình gồm 7 chặng, đi qua nhiều vùng miền từ Nghệ An, Huế, Tuyên Quang, Điện Biên, Khánh Hòa đến Cà Mau, TP.HCM và Hà Nội.

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026. Ảnh: ĐĂNG HẢI

Trong đó, chặng đầu tiên được tổ chức tại Nghệ An vào ngày 16-5-2026, gắn với kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chặng tại Huế gắn với quê hương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh – Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; chặng Tuyên Quang – Lũng Cú hướng về điểm cực Bắc của Tổ quốc; chặng Điện Biên – Khánh Hòa kết nối cực Tây và cực Đông; còn chặng Cà Mau là điểm cực Nam của đất nước.

Các điểm dừng của hành trình không chỉ mang ý nghĩa địa lý mà còn là những điểm chạm của cảm xúc, của lịch sử và lòng tự hào dân tộc.

Trong khuôn khổ hành trình, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ phát động 70 ngày cao điểm thi đua chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội; tổ chức giải marathon tại Điện Biên; triển khai chiến dịch 15 ngày hành động đẹp vì Tổ quốc; cuộc thi sáng tạo video ngắn Tôi yêu Tổ quốc tôi; cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giao lưu với nhân chứng lịch sử.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại sự kiện. Ảnh: ĐĂNG LÂM.

Nhiều hoạt động truyền thông sẽ được đẩy mạnh trên các nền tảng số như TikTok, Facebook, YouTube, Instagram nhằm đưa tinh thần yêu nước đến gần hơn với giới trẻ bằng ngôn ngữ hiện đại.

Bên cạnh đó, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc bằng AI và cuộc thi cover, remix Hội ca Lên đàng, khuyến khích thanh niên ứng dụng công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo trong sáng tạo nội dung văn hóa, nghệ thuật.

Trong đó, cuộc thi sáng tác ca khúc bằng AI với chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi, dành cho thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước từ 16 đến 35 tuổi.

Sự kiện có sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung, hoa khôi... Ảnh: HẢI ĐĂNG

Theo ban tổ chức, cuộc thi nhằm khuyến khích thanh niên ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, tạo ra các sản phẩm âm nhạc hiện đại, gần gũi với giới trẻ nhưng vẫn lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc.

Các tác phẩm dự thi tập trung ca ngợi đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam; tinh thần cống hiến của thanh niên trong thời kỳ mới; đồng thời khuyến khích những cách thể hiện sáng tạo, có khả năng lan tỏa mạnh trên các nền tảng số.

Những tác phẩm xuất sắc sẽ được trao giải và có cơ hội sử dụng trong các hoạt động truyền thông của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Theo kế hoạch, tuần lễ cao điểm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 11-10-2026 tại Hà Nội và TP.HCM với nhiều hoạt động như lễ kỷ niệm, chương trình nghệ thuật, triển lãm ảnh, Youth Fest 2026, liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc và lễ tuyên dương Thanh niên sống đẹp.