Phá bỏ rào cản tâm lý, đưa xăng sinh học E10 vào đời sống 04/06/2026 07:00

(PLO)- Xăng sinh học E10 cần được kiểm soát chất lượng chặt chẽ, đảm bảo các công tác kỹ thuật an toàn trước khi đưa thị trường. Để làm được điều này vai trò của các doanh nghiệp nắm giữ thị phần lớn và uy tín như Petrolimex nói chung, Petrolimex Sài Gòn nói riêng là rất quan trọng.

Trước khi triển khai xăng sinh học E10 trên diện rộng, các kết quả khảo sát kỹ thuật và thực tiễn thí điểm cho thấy loại nhiên liệu này bảo đảm an toàn cho động cơ phương tiện hiện đại. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn còn nhiều lo lắng. Giải pháp nào để phá bỏ rào cản tâm lý đó.

Xăng sinh học E10 đem lại lợi ích kép

Tại hội thảo quốc tế về phát triển nhiên liệu sinh học do Bộ Công Thương tổ chức, PGS.TS Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và Phương tiện tự hành (Đại học Bách khoa Hà Nội) đã công bố kết quả nghiên cứu hơn 10 năm về xăng sinh học E5 và E10 tại Việt Nam.

Kết quả thực nghiệm trên nhiều loại động cơ cho thấy xăng E10 không chỉ an toàn mà còn mang lại nhiều lợi ích vượt trội. Cụ thể, khi sử dụng xăng E10, công suất động cơ gần như không thay đổi, trong khi lượng khí thải độc hại giảm mạnh (CO giảm 33%, HC giảm 18%).

Trong điều kiện giao thông đô thị như Việt Nam, lợi thế này càng phát huy hiệu quả.

Đối với các dòng xe sản xuất từ năm 2013 trở lại đây (vốn chiếm đa số tại Việt Nam), mức tiêu hao nhiên liệu khi dùng E10 tương đương xăng khoáng nhưng lại sạch hơn rất nhiều, đồng thời có khả năng chống kích nổ tốt, giúp buồng đốt sạch cặn bám hơn.

Đặc biệt, khả năng tăng tốc của xe được cải thiện đáng kể (từ 0-100 km/h chỉ còn 15,7 giây khi dùng xăng sinh học, giảm so với 19 giây khi dùng xăng khoáng).

Về độ bền, các chi tiết máy quan trọng như piston, xy-lanh, van không bị hao mòn bất thường. Tuy nhiên, một số phương tiện quá cũ sử dụng chế hòa khí hoặc linh kiện bằng cao su, đồng có thể bị ảnh hưởng và cần có giải pháp thay thế phù hợp.

Về hiệu quả môi trường, sử dụng xăng E10 giúp cắt giảm phát thải ròng khí nhà kính. Do ethanol được sản xuất từ nông sản (mía, ngô, sắn), quá trình cây trồng sinh trưởng đã hấp thụ một lượng lớn CO2 để bù đắp cho lượng khí thải ra khi đốt cháy.

Đây là giải pháp chuyển tiếp quan trọng giúp Việt Nam hướng tới mục tiêu giao thông xanh và trung hòa carbon.

Về thực tế sử dụng xăng E10 trên thế giới - Mỹ, Brazil và Thái Lan và nhiều nước khác - đã kiểm nghiệm và phát triển thành công nhiên liệu này. Không chỉ dừng ở mức phối trộn E5 hay E10, nhiều nước đã áp dụng các chuẩn nhiên liệu có tỉ lệ ethanol rất cao như E20, E27, E85, thậm chí E100.

Tại Mỹ, xăng sinh học là trọng điểm trong chính sách năng lượng quốc gia. Thông qua các quy định bắt buộc phối trộn, xăng E10 đã trở thành nhiên liệu tiêu chuẩn, chiếm hơn 95% thị phần. Đồng thời, Mỹ cũng mở rộng sử dụng xăng E15 và E85.

Brazil là quốc gia đi đầu về nhiên liệu sinh học, bắt buộc phối trộn ethanol vào xăng từ năm 1973. Năm 2024, tỷ lệ pha trộn được phép tăng lên tối đa 35%.

Thái Lan là hình mẫu tại Đông Nam Á về phát triển nhiên liệu sinh học. Nhờ các chính sách ưu đãi thuế và trợ giá mạnh mẽ, xăng E20 hiện là nhiên liệu phổ biến nhất. Ngoài ra, quốc gia này còn phân phối xăng E85 và diesel sinh học B7, B10, B20.

Tại Ấn Độ, Đức, Pháp, Phần Lan hay Anh, Trung Quốc, xăng E10 đã và đang trở thành loại xăng tiêu chuẩn tại các trạm nhiên liệu.

Nhóm khách hàng như taxi, xe công nghệ và xe thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp tại TP.HCM như UBND, các sở ban ngành, công an, quân đội... đã ký hợp đồng sử dụng xăng sinh học E10 của Petrolimex Sài Gòn.

Cần làm gì để xăng sinh học E10 trở thành nhiên liệu tiêu chuẩn?

Sự thành công của xăng sinh học E10 trên thế giới không chỉ nằm ở bản thân nhiên liệu này xanh, sạch, thân thiện với môi trường mà còn ở lộ trình bài bản đưa E10 vào đời sống, tạo sự an tâm cho người tiêu dùng.

Điển hình như Brazil, nước này đã gắn chặt việc phát triển nhiên liệu sinh học với ngành nông nghiệp, tạo ra chuỗi giá trị khép kín và bền vững. Hay thành công tại Mỹ đến từ việc xây dựng chính sách hỗ trợ đồng bộ từ giá, thuế đến quy định bắt buộc pha trộn nhiên liệu sinh học.

Petrolimex Sài Gòn luôn ý thức truyền thông về tác dụng kép của xăng sinh học E10 tới khách hàng.

Tại Việt Nam, bên cạnh chính sách đồng bộ, PGS.TS Tuyến từng phát biểu trên báo chí cho rằng, cần phát triển vùng nguyên liệu bền vững và hoàn thiện hạ tầng phân phối.

Chính sách đồng bộ ở việc phải có cơ chế hỗ trợ giá, ưu đãi cho doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ nhiên liệu sinh học.

Thứ hai, là phát triển vùng nguyên liệu bền vững, gắn với nông nghiệp trong nước để chủ động nguồn cung ethanol.

Việt Nam cũng nên thúc đẩy nghiên cứu sản xuất ethanol thế hệ hai từ phụ phẩm nông nghiệp, nhằm giảm áp lực lên đất trồng và nâng cao hiệu quả môi trường.

Thứ ba là đầu tư hạ tầng phân phối.

Ngoài ra, việc xây dựng niềm tin của người tiêu dùng phải thông qua minh bạch thông tin khoa học, tránh bị ảnh hưởng bởi các thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội.

Lộ trình chuyển từ sử dụng xăng khoáng sang sử dụng xăng sinh học E10 là một bước tiến quan trọng trong chiến lược chuyển đổi năng lượng của nước ta.

Hơn lúc nào hết, xăng sinh học E10 cần được kiểm soát chất lượng chặt chẽ, đảm bảo các công tác kỹ thuật an toàn để ra thị trường.

Để làm được điều này, vai trò của các doanh nghiệp nắm giữ thị phần lớn và uy tín như Petrolimex nói chung, Petrolimex Sài Gòn nói riêng và các doanh nghiệp lớn khác là vô cùng quan trọng.

Bởi từ đây, nguồn nhiên liệu sinh học xanh-sạch- chất lượng cao sẽ được cung cấp cho thị trường, đem lại niềm tin cho người tiêu dùng.