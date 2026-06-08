Vingroup kết nối gần 22.000 người tại 4 nước Đông Nam Á chung tay vì tương lai xanh bền vững

Hoạt động ra quân tổng vệ sinh được triển khai đồng loạt tại 38 điểm cầu, gồm 35 điểm trong nước và 3 điểm tại Lào, Indonesia, Philippines, thu hút gần 11.200 cán bộ nhân viên và tình nguyện viên tham gia. Các lực lượng đã làm sạch khoảng 220 ha không gian công cộng và thu gom gần 75 tấn rác thải, góp phần cải thiện môi trường sống tại nhiều địa phương.
Cùng ngày, hơn 10.600 người cũng hưởng ứng Ngày Di chuyển không phát thải bằng cách lựa chọn xe điện, xe buýt điện, xe đạp hoặc đi bộ để đến cơ quan, trường học.
Phát biểu tại sự kiện, TS Lê Thái Hà - Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh, nhấn mạnh: “Đây không chỉ là hoạt động ra quân dọn vệ sinh môi trường, mà còn là lời cam kết cùng hành động của địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp và bền vững hơn. Một buổi ra quân chỉ có thể làm sạch một khu vực, nhưng điều quan trọng hơn là sau buổi ra quân hôm nay, chúng ta cùng duy trì được ý thức giữ gìn môi trường sống xung quanh mình”.
Tại khu vực Hồ Sen, xã Gia Lâm, Hà Nội, 675 cán bộ nhân viên và tình nguyện viên đã cùng chung tay làm sạch môi trường, góp phần cải thiện cảnh quan và chất lượng không gian sống tại khu vực cửa ngõ phía Đông Thủ đô. Sau hai giờ triển khai, các lực lượng đã thu gom 18,7 tấn rác thải, bao gồm rác xây dựng và rác sinh hoạt.
Hoạt động không chỉ góp phần bảo vệ cảnh quan ven biển mà còn chung tay xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch Nha Trang xanh, văn minh và thân thiện, đồng thời lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường tới người dân và du khách.
Đặc biệt, chiến dịch “Cùng hành động vì hành tinh xanh” năm nay còn lan tỏa đến 3 điểm cầu quốc tế tại Lào, Indonesia và Philippines, với sự hưởng ứng tích cực của các bác tài Green SM và người dân địa phương.
Sau buổi ra quân, hơn 8,2 ha không gian công cộng được vệ sinh, đồng thời khoảng 450 kg rác thải được thu gom và xử lý. Những hành động thiết thực này không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan đô thị mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm với môi trường, thúc đẩy sự gắn kết giữa cộng đồng người Việt và người dân địa phương trong hành trình hướng tới một tương lai bền vững.
Không chỉ dừng lại ở hoạt động thu gom rác, các tình nguyện viên còn tham gia trồng cây xanh, tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và bảo tồn hệ sinh thái sông Ciliwung.
Chiến dịch “Cùng hành động vì Hành tinh Xanh” và “Ngày di chuyển không phát thải” tiếp tục khẳng định cam kết bền bỉ của Vingroup trong việc đồng hành cùng cộng đồng bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững. Thông qua những hoạt động thiết thực tại Việt Nam và nhiều quốc gia trong khu vực, Vingroup đang góp phần lan tỏa lối sống xanh, truyền cảm hứng hành động vì tương lai xanh cho các thế hệ hôm nay và mai sau, đồng thời chung tay cùng các quốc gia ứng phó với những thách thức môi trường toàn cầu.