PRO Việt Nam: 7 năm đồng hành thúc đẩy kinh tế tuần hoàn bao bì 14/06/2026 13:48

(PLO)-Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) vừa tổ chức Hội nghị Thường niên lần thứ 7, đánh dấu chặng đường bảy năm đồng hành cùng tiến trình thúc đẩy kinh tế tuần hoàn cho bao bì và thực thi trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất tại Việt Nam.

Sự kiện tổ chức tại TP.HCM, đánh dấu chặng đường bảy năm Liên minh đồng hành cùng tiến trình thúc đẩy kinh tế tuần hoàn cho bao bì và thực thi trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và gần 150 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý Trung ương và địa phương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, tham gia hội nghị.

Định chế tài chính đầu tiên gia nhập PRO Việt Nam

Đặc biệt, hội nghị năm nay chính thức chào đón các thành viên mới gia nhập Liên minh gồm: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Công ty Cổ phần Thực phẩm Uniben và Liwayway Việt Nam.

Với sự gia nhập này, tổng số thành viên của PRO Việt Nam được nâng lên 34 doanh nghiệp. Trong đó, sự tham gia của ACB đánh dấu một cột mốc mang tính bước ngoặt khi đây là định chế tài chính đầu tiên chính thức trở thành thành viên của PRO Việt Nam.

Sự góp mặt của khối ngân hàng cho thấy phát triển xanh không chỉ dừng lại là trách nhiệm xã hội. Hoạt động này đã thực sự trở thành một mô hình kinh tế đầy tiềm năng. Điều này mở ra những triển vọng mới trong việc hợp tác đa ngành, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững cho quốc gia.

Theo PRO Việt Nam, tính đến cuối tháng 5-2026, hơn 30.000 tấn bao bì đã được thu gom và tái chế. Con số này nằm trong tổng số hơn 60.000 tấn được phê duyệt chính thức trong kế hoạch năm.

Quy mô thực hiện cả năm dự kiến tăng khoảng 90% so với năm 2025. Chỉ số này cho thấy năng lực triển khai EPR của PRO Việt Nam đang đi vào chiều sâu và ngày càng đóng góp thiết thực cho mục tiêu tăng trưởng xanh của quốc gia.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (thứ 5 từ trái qua) cùng lãnh đạo PRO Việt Nam tại hội nghị.

6 ưu tiên của PRO Việt Nam trong năm 2026

Với chủ đề “Xây dựng hệ thống bao bì tuần hoàn vững mạnh bằng khoa học công nghệ”, hội nghị khẳng định vai trò của công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các yếu tố dữ liệu cũng giúp nâng cao hiệu quả thu gom, tái chế, minh bạch hóa truy xuất nguồn gốc và nhân rộng các mô hình khả thi.

Tại hội nghị, PRO Việt Nam chia sẻ định hướng chiến lược giai đoạn 2026-2030. Liên minh kiên định với tầm nhìn góp phần xây dựng một Việt Nam xanh, sạch, đẹp.

Đồng thời, đơn vị lựa chọn cách tiếp cận thực tiễn dẫn dắt bằng 3R (Reduce – Reuse – Recycle), tiên phong xây dựng các lộ trình khả thi nhằm thúc đẩy thu gom và tái chế bao bì của doanh nghiệp thành viên trong điều kiện thực tế của hệ thống.

Để hiện thực hóa định hướng trên, PRO Việt Nam tập trung vào sáu ưu tiên cốt lõi gồm chuyển đổi số và dữ liệu; giải pháp vật liệu; thí điểm mở rộng thu gom và tái chế; tăng cường kiểm toán; đóng góp chính sách dựa trên bằng chứng; xây dựng lộ trình cho vật liệu tái chế.

Những ưu tiên trên được triển khai như một hệ thống thống nhất nhằm hỗ trợ các thành viên thực thi EPR hiệu quả, minh bạch và bền vững hơn.

Khép lại hội nghị, các doanh nghiệp thành viên tiếp tục thể hiện tinh thần cùng hợp tác kiến tạo giá trị chung cho môi trường, người tiêu dùng và sự phát triển bền vững của Việt Nam.

PRO Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp để củng cố hệ thống bao bì tuần hoàn. Qua đó, liên minh đóng góp vào Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và mục tiêu Net Zero của Việt Nam.