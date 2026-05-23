Thúc đẩy chuyển đổi kép, mở đường cho doanh nghiệp vào chuỗi giá trị toàn cầu 23/05/2026 17:33

(PLO)- Trước sức ép ngày càng lớn từ tiêu chuẩn ESG, giảm phát thải và yêu cầu tối ưu vận hành của thị trường quốc tế, doanh nghiệp không còn lựa chọn nào khác ngoài chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh.

Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) vừa phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Bắc Ninh và Hiệp hội Sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy chuyển đổi kép trong doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh”.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng khắt khe, các yêu cầu về tối ưu vận hành, tiết kiệm năng lượng, kiểm kê phát thải khí nhà kính và đáp ứng tiêu chuẩn ESG không còn là “điểm cộng” mà trở thành điều kiện tiên quyết.

Tại hội thảo, Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, nhấn mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh hiện không còn là xu hướng lựa chọn mà trở thành yêu cầu tất yếu đối với doanh nghiệp.

Việc chủ động triển khai chuyển đổi kép sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao năng suất, tối ưu hóa chi phí vận hành, gia tăng năng lực cạnh tranh và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Nguyễn Đức Trung, Phó cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể.

Thời gian qua, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể phối hợp Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) triển khai Dự án “Trung tâm chuyển đổi kép - chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo nhằm bảo vệ môi trường và khí hậu tại Việt Nam”.

Là địa phương trọng điểm về phát triển công nghiệp, tập trung nhiều doanh nghiệp ứng dụng công nghệ hiện đại, thu hút đầu tư FDI chất lượng cao, Bắc Ninh được lựa chọn là tỉnh đầu tiên tổ chức hội thảo góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới công nghệ và phát triển theo hướng tăng trưởng bền vững.

Tại hội thảo, các chuyên gia, doanh nghiệp cùng trao đổi một số vấn đề như chuyển đổi kép trong doanh nghiệp từ chiến lược đến công cụ thực thi; xây dựng bộ não vận hành doanh nghiệp - từ dữ liệu vận hành đến tăng trưởng xanh.

Cùng với đó là thực trạng dữ liệu phân mảnh, xu hướng ứng dụng nhân sự số (AI Agent) và lộ trình tự động hóa quy trình cho doanh nghiệp; hiện trạng phát thải khí nhà kính - bước đi quan trọng trong chuyển đổi xanh; chuyển đổi kép trong thực tiễn doanh nghiệp…

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng được tham gia khảo sát trực tiếp đánh giá mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi kép. Từ đó, được chia sẻ, định hướng các giải pháp chuyển đổi công nghệ phù hợp với thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu kết luận hội thảo, Nguyễn Phúc Thương, Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bắc Ninh, khẳng định mô hình tăng trưởng dựa vào lao động giá rẻ và khai thác tài nguyên đang dần trở nên lỗi thời.

Do đó, doanh nghiệp muốn tham gia các thị trường quốc tế buộc phải đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh. Kết quả hội thảo này góp phần giúp doanh nghiệp Bắc Ninh xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.