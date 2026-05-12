Một 'ông lớn' tiên phong bán đại trà xăng sinh học E10 trên toàn quốc 12/05/2026 10:14

(PLO) - Theo PVOIL, đơn vị này đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15-5.

Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15-5.

Đảm bảo hạ tầng và năng lực pha chế

Trước đó, từ ngày 1-8-2025, PVOIL đã mở bán thử nghiệm xăng E10 RON 95 tại Hà Nội và Hải Phòng. Sau đó, đơn vị tiếp tục mở rộng địa điểm kinh doanh loại xăng này tại các tỉnh khu vực miền Trung và miền Nam. Đến tháng 4-2026, đã có 558 cửa hàng kinh doanh E10 trên tổng số gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của PVOIL.

Việc triển khai thí điểm giúp đơn vị đánh giá chính xác chất lượng sản phẩm và khả năng vận hành hệ thống. Kết quả cho thấy xăng E10 do PVOIL pha chế đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và vận hành ổn định trên các phương tiện. Sản phẩm nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khách hàng, giúp người tiêu dùng dần làm quen với loại nhiên liệu mới.

Ông Lê Trung Hưng, Phó Tổng Giám đốc PVOIL, cho biết: “PVOIL đã chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai xăng sinh học E10 từ nguồn nguyên liệu, hệ thống pha chế tồn chứa đến mạng lưới phân phối. Chúng tôi đã đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng và hoàn thiện các quy trình kỹ thuật nhằm đảm bảo việc triển khai xăng E10 hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thị trường và phù hợp với lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học của Chính phủ”.

Về năng lực pha chế, để chuẩn bị cho việc kinh doanh đại trà xăng E10 theo lộ trình của Bộ Công Thương, PVOIL đã chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ hạ tầng phối trộn pha chế xăng E5 sang phối trộn pha chế xăng E10.

Tổng công ty cũng nâng cấp hệ thống, cơ cấu sắp xếp lại bồn bể, lắp đặt đầu tư mới thêm các hệ thống pha chế xăng E10, đường ống công nghệ, hệ thống xuất, nhập để đáp ứng nhu cầu của hệ thống cũng như chia sẻ với các đầu mối khác nếu có nhu cầu.

Bên cạnh đó, PVOIL đã hoàn thành nâng cấp sức chứa etanol tại các kho đầu nguồn để đảm nhận vai trò đầu mối nhập khẩu và là trung tâm phân phối etanol cho các cơ sở pha chế khác ở khu vực lân cận.

Hiện tại, toàn bộ cơ sở pha chế xăng E10 của PVOIL đều được Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quốc gia thẩm định và cấp phép. Công tác pha chế được quản lý nghiêm ngặt, đảm bảo đúng quy định về kỹ thuật và hợp quy sản phẩm.

PV OIL sẵn sàng bán xăng sinh học E10 trên cả nước từ ngày 15-5.

Chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào

Về kế hoạch chuẩn bị nguồn xăng nền và etanol phục vụ pha chế xăng sinh học, PVOIL cũng đã xây dựng phương án cụ thể. PVOIL sử dụng nguồn xăng nền từ hai nhà máy lọc dầu trong nước là Nghi Sơn và Dung Quất để phục vụ pha chế xăng E10.

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu pha chế xăng sinh học E10, PVOIL thực hiện mua nguồn etanol trong nước và nhập khẩu từ các quốc gia như Mỹ, Brazil. Tổng công ty cũng chủ động tiếp cận các nguồn hàng nhập khẩu khác có giá cạnh tranh để tối ưu chi phí.

Có thể nói, từ khâu sản xuất, hạ tầng và nguồn hàng đều được PVOIL hoàn tất và sẵn sàng để đảm bảo nguồn cung khi triển khai kinh doanh xăng E10 trên diện rộng.

Ngoài ra, PVOIL cũng sẵn sàng cung cấp dịch vụ gia công, pha chế xăng E10 cho các doanh nghiệp đầu mối khác, góp phần đảm bảo nguồn cung chung cho thị trường trong giai đoạn chuyển đổi.

Với sự chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, nguồn lực và hệ thống phân phối, PVOIL tin tưởng có thể đảm bảo nguồn cung xăng E10 ổn định, liên tục và đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường trong thời gian tới.