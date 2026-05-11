2 doanh nghiệp xăng dầu ở miền Nam bị xử phạt 320 triệu đồng 11/05/2026 15:38

Ngày 11-5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết liên tiếp trong những ngày đầu tháng 5, cơ quan này đã kiểm tra đột xuất và xử phạt hai doanh nghiệp đầu mối vi phạm quy định về dự trữ lưu thông xăng dầu.

Cụ thể, ngày 5-5, đoàn kiểm tra của Cục phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra Công ty TNHH xăng dầu Hồng Đức tại xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp không duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu bắt buộc, đồng thời không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định, năm 2026, doanh nghiệp phải duy trì lượng dự trữ tối thiểu hơn 1,3 triệu lít xăng và hơn 3,3 triệu lít dầu. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu dự trữ bắt buộc. Công ty bị xử phạt 190 triệu đồng.

Đoàn công tác của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước làm việc với đại diện Công ty TNHH xăng dầu Hồng Đức.

Hai ngày sau, đoàn tiếp tục kiểm tra Công ty TNHH xăng dầu Hùng Hậu tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh. Kết quả cho thấy doanh nghiệp không duy trì mức dự trữ tối thiểu theo quy định đối với thương nhân đầu mối.

Theo quy định, năm 2026, doanh nghiệp này phải duy trì mức dự trữ tối thiểu hơn 3,1 triệu lít xăng và gần 3,3 triệu lít dầu. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu về dự trữ xăng dầu bắt buộc. Với hành vi vi phạm này, doanh nghiệp bị xử phạt 130 triệu đồng.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, việc kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về dự trữ xăng dầu bắt buộc nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, duy trì nguồn cung ổn định cho thị trường trong mọi tình huống, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Qua đó, nâng cao trách nhiệm của các thương nhân đầu mối trong việc tuân thủ quy định pháp luật, góp phần bảo đảm vận hành thông suốt hệ thống phân phối xăng dầu trên cả nước.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường rà soát, giám sát hoạt động của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu; tập trung kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm dự trữ lưu thông, duy trì hệ thống phân phối và chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa các vi phạm phát sinh, góp phần bảo đảm thị trường xăng dầu vận hành ổn định, đúng quy định.