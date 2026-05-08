Kiểm tra cửa hàng thời trang ở Hà Nội, thu giữ loạt hàng hiệu nghi giả mạo 08/05/2026 13:56

(PLO)- Từ ngày 7-5 đến ngày 30-5, lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đồng loạt ra quân, tập trung kiểm tra các điểm nóng về kinh doanh hàng hóa vi phạm.

Ngày 8-5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết Cục đang triển khai Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cụ thể, sáng 7-5, Đoàn kiểm tra thuộc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh P.L ở phố Tây Sơn, phường Kim Liên, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán công khai 140 sản phẩm gồm quần áo, giày dép, túi xách, ví da và thắt lưng mang nhãn hiệu Burberry và Gucci, các thương hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Lực lượng chức năng kiểm tra Cửa hàng thời trang nghi giả mạo nhãn hiệu Burberry, Gucci tại phố Tây Sơn, phường Kim Liên, Hà Nội.

Qua kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. Đáng chú ý, toàn bộ số hàng hóa đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, không có bao bì sản phẩm và có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Tổng giá trị lô hàng theo giá niêm yết tại cửa hàng gần 100 triệu đồng.

Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở thừa nhận số hàng hóa trên được thu mua trôi nổi từ nhiều nguồn khác nhau để bán kiếm lời. Khi chưa kịp tiêu thụ ra thị trường thì bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật để phục vụ công tác giám định và xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Theo đại diện đoàn kiểm tra, hành vi kinh doanh hàng giả, hàng nhái không chỉ xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp chân chính mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư, kinh doanh.

“Trong thời gian tới, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Hải quan và chính quyền địa phương để tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên cả thị trường truyền thống và môi trường thương mại điện tử, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đại diện đoàn kiểm tra nhấn mạnh.

Toàn bộ hàng hóa đã bị niêm phong để xử lý theo quy định.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đánh giá, vụ việc tại cơ sở trên là một trong những vụ kiểm tra đầu tiên trong đợt cao điểm chống xâm phạm sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc. Theo yêu cầu tại Công điện số 38, số vụ việc vi phạm được phát hiện, xử lý trong tháng 5-2026 phải tăng tối thiểu 20% so với cùng kỳ năm trước.

Đoàn kiểm tra cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tiếp tay cho hàng giả, đồng thời chủ động phản ánh tới lực lượng chức năng khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm nhằm góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.