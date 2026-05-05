Phát hiện cơ sở bán xe đạp điện thay đổi kết cấu xe, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông 05/05/2026 18:28

(PLO)- Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra một cơ sở kinh doanh xe điện, phát hiện 29 xe đạp điện không hóa đơn, bị thay đổi kết cấu, công suất và tốc độ cao hơn nhiều so với thông số công bố.

Chiều 5-5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội) kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh xe điện và phát hiện 29 phương tiện có dấu hiệu “trá hình” xe đạp điện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Cơ sở kinh doanh này tên T.L, địa chỉ tại ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Hà Nội.

Cụ thể, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 29 xe đạp điện không có hóa đơn, chứng từ. Trên các phương tiện, thông số kỹ thuật thể hiện motor công suất 240W, công tơ mét giới hạn ở mức 25 km/h – phù hợp với quy định đối với xe đạp điện, thuộc nhóm phương tiện thô sơ, không phải đăng ký và người điều khiển không cần giấy phép lái xe.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế và đấu tranh làm rõ, chủ cơ sở thừa nhận toàn bộ số xe trên đã bị thay đổi kết cấu, sử dụng động cơ có công suất thực tế từ 600W trở lên, vận tốc tối đa có thể đạt tới 60 km/h.

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh xe điện Tuấn Linh tại ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Hà Nội.

Chủ cơ sở xác nhận kinh doanh tại địa chỉ trên, đồng thời sử dụng website tuanlinhxedienhot.com để bán hàng.

Đại diện Đội Quản lý thị trường số 1 cho biết, thời gian gần đây, hoạt động mua bán xe đạp điện trên các nền tảng mạng xã hội có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có kiểu dáng bắt mắt, vận hành “cực khỏe” nhưng lại thể hiện thông số kỹ thuật thấp nhằm phù hợp với quy định của xe đạp điện thô sơ.

Thực tế, một số cơ sở đã lợi dụng quy định này để che giấu việc thay đổi kết cấu phương tiện, đưa vào lưu thông các xe có công suất, tốc độ cao hơn nhiều so với thông số công bố, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt đối với học sinh và người lớn tuổi.

Lực lượng Quản lý thị trường TP Hà Nội cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.