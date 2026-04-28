Loạt giải pháp của Bộ Công Thương để đảm bảo cung ứng điện cho mùa hè 2026 28/04/2026 16:00

(PLO)- Trước diễn biến khó lường của mùa nắng nóng năm 2026 và nhu cầu phụ tải có thể tăng cao đột biến, Bộ Công Thương cho biết đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo cung cấp điện.

Dự báo năm 2026, nắng nóng sẽ diễn ra gay gắt hơn so với năm 2025. Bên cạnh đó, những biến động của thị trường năng lượng thế giới, nhất là từ các xung đột tại Trung Đông, cũng đặt ra không ít thách thức đối với an ninh năng lượng trong nước.

Trong bối cảnh trên, bài toán bảo đảm cung ứng điện, đặc biệt là trong mùa khô năm nay, đang thu hút sự quan tâm lớn của người dân và doanh nghiệp. PLO đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thế Hữu, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương), để làm rõ những vấn đề được dư luận quan tâm.

7 giải pháp đảm bảo điện mùa nóng 2026

. Phóng viên: Dự báo năm 2026 nắng nóng diễn ra gay gắt hơn, Bộ Công Thương có những kịch bản cụ thể nào để đảm bảo đủ điện cho sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân, đặc biệt trong các giờ cao điểm tiêu thụ?

+ Ông Nguyễn Thế Hữu: Chuẩn bị cho cung ứng điện năm 2026, từ cuối năm 2025, Bộ Công Thương đã phê duyệt Phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2026 tại Quyết định số 3477 với phương án cơ sở tăng trưởng khoảng 8,5% và phương án cực đoan cho mùa khô có thể lên tới 14,1%.

Công nhân ngành điện kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị tại trạm biến áp nhằm đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện trong mùa nắng nóng. Ảnh: EVNNPC

Theo ghi nhận từ Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia, tăng trưởng phụ tải lũy kế 4 tháng đầu năm 2026 dự kiến khoảng 7,5%, mức tăng này vẫn nằm trong kế hoạch dự kiến.

Trước diễn biến khó lường của mùa nắng nóng năm 2026 và nhu cầu phụ tải có thể tăng cao đột biến, Bộ Công Thương đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Thứ nhất, khai thác hợp lý các nguồn điện, đặc biệt là nguồn thủy điện. Hiện nay hầu hết các hồ thủy điện lớn, đặc biệt là các hồ thủy điện lớn ở miền Bắc, đều đang duy trì mực nước cao để sẵn sàng cho đợt cao điểm mùa khô sắp tới.

Thứ hai, nâng cao khả năng cung cấp nhiên liệu, đặc biệt là nguồn nhiệt điện chạy khí.

Thứ ba, một số dự án nguồn và lưới điện trọng điểm đã và sẽ được đưa vào vận hành trong thời gian tới. Đáng chú ý, nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đã hoàn tất thử nghiệm kỹ thuật và chính thức phát điện thương mại, bổ sung thêm khoảng 1.300 MW cho hệ thống.

Cùng với đó, một số trạm 500kV như Phố Nối, Lai Châu, Hòa Bình được nâng công suất, góp phần nâng cao khả năng ổn định, nâng cao khả năng truyền tải và cung cấp điện cho khu vực phía Bắc.

Thứ tư, thực hiện nghiêm túc các kế hoạch liên quan đến duy tu, bảo dưỡng nhằm bảo đảm các tổ máy phát điện sẵn sàng vận hành cao nhất.

Thứ năm, triển khai đầu tư, lắp đặt, sớm đưa vào vận hành hệ thống pin lưu trữ (BESS) trên lưới điện phân phối.

Thứ sáu, triển khai hiệu quả các chương trình quản lý nhu cầu phụ tải điện, chương trình điều chỉnh phụ tải điện; khuyến khích phát triển các nguồn điện mặt trời mái nhà đặc biệt là điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh chuyển dịch phụ tải và chuẩn bị các phương án điều hòa/điều tiết phụ tải để ứng phó khi cần thiết góp phần bảo đảm đáp ứng nhu cầu phụ tải trong các ngày cực đoan giai đoạn cao điểm mùa khô năm 2026.

Hiện nay, nhiều hộ dân, doanh nghiệp đang đẩy mạnh lắp đặt điện mặt trời mái nhà nhằm giảm chi phí điện và chủ động nguồn năng lượng.

Thứ bảy, tăng cường tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm, sử dụng điện hiệu quả trong mọi lĩnh vực từ sản xuất, kinh doanh đến sinh hoạt, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

Cùng đó, Bộ Công Thương cũng mong muốn sự chung tay góp sức của các khách hàng sử dụng điện trong việc đẩy mạnh hơn nữa việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Đây không chỉ là tiết kiệm chi phí cho chính khách hàng, mà khi chúng ta dịch chuyển nhu cầu không cần thiết từ giờ cao điểm sang các khung giờ thấp điểm, cũng góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện.

Với các giải pháp đồng bộ và sự hợp tác của khách hàng, doanh nghiệp, người dân, Bộ Công Thương tin tưởng rằng việc cung ứng điện phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân trong năm 2026 và giai đoạn cao điểm sắp tới mặc dù sẽ có nhiều khó khăn, tuy nhiên về cơ bản vẫn sẽ được đảm bảo.

Lo nguồn cung nhiên liệu từ sớm để không thiếu điện

. Trong bối cảnh nguồn năng lượng thế giới đang bị tác động bởi các xung đột ở Trung Đông, Bộ có kế hoạch gì để giảm rủi ro gián đoạn cung ứng điện trong nước?

+ Khủng hoảng Trung Đông đã ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung và giá khí LNG, đồng thời ảnh hưởng gián tiếp đến việc cung cấp than do chi phí vận chuyển tăng. Việc nguồn khí LNG bị hạn chế cũng khiến nhu cầu các nguồn năng lượng thay thế như than tăng theo, trong khi một số quốc gia đã hạn chế xuất khẩu than.

Đối với Việt Nam, giá LNG tăng và nguồn cung khó khăn có ảnh hưởng nhất định, nhưng không quá lớn do tỷ trọng khí LNG nhập khẩu cho phát điện còn chiếm tỷ lệ nhỏ.

Với nguồn than, Bộ Công Thương đã chủ động chỉ đạo các đơn vị phát điện đa dạng hóa các nguồn cung cấp, bảo đảm dự trữ nhiên liệu phù hợp, đồng thời nâng cao năng lực khai thác nguồn nhiên liệu trong nước để đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cho sản xuất điện được duy trì ổn định, không bị gián đoạn.

Bộ cũng chỉ đạo các đơn vị phát điện chuẩn bị nhiên liệu cho phát điện phù hợp với nhu cầu vận hành và có dự phòng hợp lý trong bối cảnh các nguồn nhiên liệu đang bị ảnh hưởng bởi xung đột ở Trung Đông.

Đầu tháng 4, PV GAS nhập khẩu bổ sung gần 60.000 tấn LNG, chủ động đảm bảo nguồn khí cho mùa khô.

Ngoài ra, Bộ đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện cập nhật tình hình cung cấp nhiên liệu, lập kế hoạch huy động các nguồn điện hợp lý căn cứ vào tình hình cung cấp than, khí.

Thêm nguồn từ thuỷ điện tích năng và pin lưu trữ

. Hiện nay tỉ trọng nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời đang ngày càng gia tăng trong hệ thống điện của nước ta. Tuy nhiên, nguồn điện này không ổn định. Năm nay, Bộ dự kiến huy động các nguồn này như thế nào và có những biện pháp gì để đảm bảo tính ổn định của hệ thống?

+ Tính đến hết quý I-2026, tổng quy mô công suất nguồn điện năng lượng tái tạo (gồm: gió, mặt trời, sinh khối) chiếm tỉ trọng xấp xỉ 26% trong cơ cấu nguồn điện của Việt Nam. Tuy nhiên, do phụ thuộc các yếu tố tự nhiên khó dự báo như tốc độ gió, bức xạ mặt trời khiến những nguồn điện năng lượng tái tạo (gió, mặt trời) có tính biến động cao và không ổn định.

Vì vậy, hiện các nhà máy điện năng lượng tái tạo đang được huy động theo khả năng phát điện thực tế, đồng thời việc huy động còn phụ thuộc vào các yêu cầu kỹ thuật lưới điện, tình hình nhu cầu phụ tải điện và các ràng buộc kỹ thuật khác nhằm bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, tin cậy, ổn định.

Hiện nay, Bộ Công Thương đã có các quy định về việc phát triển các nhà máy thủy điện tích năng, các hệ thống pin tích trữ năng lượng (BESS) độc lập cũng như hệ thống lưu trữ năng lượng đầu tư kết hợp với các nhà máy điện năng lượng tái tạo.

Việc bổ sung các nhà máy thủy điện tích năng và các hệ thống lưu trữ năng lượng sẽ giúp nâng cao khả năng điều tiết công suất các nguồn điện năng lượng tái tạo, góp phần khắc phục đặc tính biến động và khai thác hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo.

. Cảm ơn ông đã chia sẻ!

Cảnh báo thiếu nước, ảnh hưởng an ninh năng lượng Ngày 17-4, Bộ NN&MT có văn bản gửi Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia thông tin về hiện tượng El Nino và nhận định sớm về khả năng thiếu hụt nguồn nước. Bộ này dự báo, hệ thống sông Đà có nguy cơ thiếu hụt 10- 25% dòng chảy ngay trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 7-2026, tiềm ẩn rủi ro lớn đến việc cấp nước hạ du và an ninh năng lượng. Còn giai đoạn từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, lượng mưa có khả năng giảm mạnh từ 25 - 50%.