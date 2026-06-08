TP.HCM: Vỉa hè đường Đỗ Mười bị lấn chiếm, người dân khó khăn di chuyển 08/06/2026 05:00

(PLO)- Vỉa hè bị chiếm dụng để kinh doanh, người đi bộ phải đi dưới lòng đường; nhiều xe khách, xe hợp đồng vô tư dừng đỗ, đón trả khách ngay dưới biển cấm trên đường Đỗ Mười, đoạn qua phường An Phú Đông, TP.HCM.

Theo ghi nhận của PLO, trên tuyến đường Đỗ Mười, đoạn qua phường An Phú Đông, một trong những trục giao thông huyết mạch kết nối cửa ngõ phía Đông TP.HCM, mỗi ngày có hàng chục nghìn lượt phương tiện lưu thông.

Tuy nhiên, nhiều đoạn vỉa hè đang bị các hộ kinh doanh chiếm dụng làm nơi trưng bày hàng hóa, buôn bán, khiến người đi bộ phải di chuyển xuống lòng đường.

Nhiều cửa hàng kinh doanh phụ tùng xe trên đường Đỗ Mười bày hàng hóa lấn chiếm gần hết phần vỉa hè khiến người đi bộ không còn lối di chuyển an toàn.

Theo hướng từ ngã tư Bình Phước đi An Sương, nhiều cửa hàng kinh doanh phụ kiện ô tô, xe máy và các thiết bị trang trí bày hàng lấn chiếm gần như toàn bộ phần vỉa hè. Nhiều vị trí còn dựng khung sắt cố định, đặt vật dụng, biển quảng cáo kéo dài nhiều mét, chiếm trọn lối đi bộ.

Tại khu vực gần cầu vượt Ngã Tư Ga, nơi vỉa hè có chiều rộng lên đến vài mét, nhiều điểm đã bị chiếm dụng hoàn toàn. Người già, học sinh và trẻ nhỏ buộc phải đi dưới lòng đường, len lỏi giữa dòng phương tiện đông đúc để di chuyển.

Khu vực gần cầu vượt Ngã Tư Ga, vỉa hè rộng nhiều mét bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh.

Ở chiều ngược lại, tình trạng lấn chiếm cũng diễn ra tương tự. Nhiều quán nước, điểm bán hàng rong tận dụng toàn bộ vỉa hè để kinh doanh. Bã mía, vật dụng sinh hoạt, bảng hiệu quảng cáo được đặt tràn lan, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào thời điểm có gió lớn hoặc mưa dông.

Bã mía, vật dụng kinh doanh và biển quảng cáo xuất hiện tràn lan trên vỉa hè, gây nhếch nhác cảnh quan đô thị và ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.

Không chỉ tình trạng lấn chiếm vỉa hè, nhiều phương tiện còn dừng, đỗ đón trả khách không đúng quy định. Ghi nhận thực tế cho thấy có xe khách, xe hợp đồng tấp vào lề đường đón khách ngay dưới chân biển cấm dừng, cấm đỗ. Thậm chí một số phương tiện dừng giữa làn xe máy để chờ khách, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm.

Dù có biển cấm dừng, cấm đỗ, nhiều xe khách vẫn tấp vào lề đường đón trả khách trên đường Đỗ Mười, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Theo Phòng CSGT (PC08), thực hiện Kế hoạch của Công an TP.HCM về phát động cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030”, lực lượng CSGT đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện và trang thiết bị nghiệp vụ để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn.

Theo PC08, các hành vi dừng, đỗ xe không đúng quy định, từ ngày 1-5 đến 28-5, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 21.755 trường hợp. Trong đó, thông qua tuần tra kiểm soát trực tiếp đã xử lý 11.336 trường hợp; đồng thời thông báo phạt nguội đối với 10.419 trường hợp vi phạm được ghi nhận qua hệ thống camera giám sát.

Bất chấp biển cấm dừng, cấm đỗ được lắp đặt ngay bên đường, nhiều xe khách và xe hợp đồng vẫn vô tư đón trả khách trên đường Đỗ Mười, đoạn qua phường An Phú Đông.

Theo PC08, tình trạng dừng, đỗ xe trái quy định vẫn còn diễn ra tại nhiều khu vực tập trung đông phương tiện như chợ, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại..., gây cản trở giao thông, thu hẹp mặt đường lưu thông và làm gia tăng nguy cơ ùn tắc, tai nạn giao thông.

Nhiều khung sắt, bảng hiệu và hàng hóa được đặt cố định trên vỉa hè đường Đỗ Mười, chiếm dụng không gian dành cho người đi bộ và làm mất mỹ quan đô thị.

Trao đổi với PLO, lãnh đạo UBND phường An Phú Đông cho biết địa phương thường xuyên chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường và vỉa hè để kinh doanh.

“UBND phường đã giao Công an phường và các bộ phận liên quan thường xuyên tuần tra, nhắc nhở, lập biên bản đối với các trường hợp vi phạm”, vị lãnh đạo này cho biết.

Theo lãnh đạo UBND phường An Phú Đông, trong thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an phường phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra thường xuyên, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, đồng thời yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Vỉa hè rộng nhưng bị chiếm dụng gần như hoàn toàn, người dân buộc phải đi dưới lòng đường để lưu thông.

Nhiều người dân cho rằng cùng với việc xử phạt, cơ quan chức năng cần duy trì kiểm tra thường xuyên và có biện pháp quản lý lâu dài nhằm tránh tình trạng tái lấn chiếm, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn tại cửa ngõ TP.HCM.