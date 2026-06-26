Hơn 4.500 tỉ nâng cấp Quốc lộ 14D kết nối cửa khẩu quốc tế ở Đà Nẵng 26/06/2026 12:12

Sáng 26-6, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D.

Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư là 4.518 tỉ đồng, từ ngân sách Trung ương và ngân sách TP.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: PV

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D dài 65,37 km, điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh tại Km 1332+610 (xã Bến Giằng), điểm cuối tại Km 72+700, giáp cửa khẩu quốc tế Nam Giang (xã La Dêê).

Tuyến đường được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III và cấp IV miền núi, mặt cắt ngang 9 m, vận tốc thiết kế từ 40 - 60 km/giờ.

Đây là công trình giao thông trọng điểm giúp hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Đồng thời tăng cường kết nối với nước bạn Lào qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian phát triển khu vực phía tây TP.

Hiện trạng tuyến quốc lộ 14D hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: TN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, dự án không chỉ là công trình giao thông đơn thuần mà còn là cấu phần quan trọng trong chiến lược mở rộng không gian phát triển phía tây TP.

Qua đó Đà Nẵng tăng cường liên kết vùng, nâng cao năng lực kết nối hạ tầng và tạo nền tảng phát triển logistics, thương mại biên giới trong thời gian tới.

Quốc lộ 14D hiện nay xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: PV

Theo ông Cường, Quốc lộ 14D là dự án được Trung ương đặc biệt quan tâm, bố trí nguồn vốn từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng đối với Đà Nẵng.

“Khi nguồn lực đã giao, trách nhiệm tổ chức thực hiện thuộc về TP, chúng ta phải sử dụng hiệu quả từng đồng vốn đầu tư, biến nguồn lực đầu tư thành năng lực hạ tầng mới, biến quyết tâm chính trị thành kết quả phát triển thực chất”, ông Cường nói.

Ông Cường yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.

Ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD các Công trình Giao thông và Nông nghiệp TP Đà Nẵng. Ảnh: TN

Không để công tác giải phóng mặt bằng trở thành điểm nghẽn của dự án. Không né tránh trách nhiệm, không kéo dài thời gian xử lý, không để thủ tục hành chính làm chậm tiến độ dự án.

Ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD các Công trình Giao thông và Nông nghiệp TP Đà Nẵng, cho biết sự kiện khởi công đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang giai đoạn tổ chức thi công thực tế - giai đoạn đòi hỏi quyết tâm, trách nhiệm và năng lực thực thi cao nhất của tất cả các bên tham gia dự án.

Theo ông Thường, quốc lộ 14D là tuyến giao thông chiến lược, kết nối từ đường Hồ Chí Minh đến Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, kết nối trực tiếp với nước bạn Lào và hành lang thương mại khu vực. Toàn bộ thời gian hoàn thành dự án khoảng 540 ngày.

“Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo bước đột phá về kết nối hạ tầng khu vực phía Tây thành phố, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm dư địa tăng trưởng mới”, ông Thường nói.