Xe 5 trục trở lên tạm dừng lưu thông trên Quốc lộ 14D trong dịp Tết 31/01/2026 14:23

(PLO)- Đà Nẵng tạm dừng lưu thông tuyến quốc lộ 14D từ ngày 7 đến 25-2 đối với các phương tiện vận tải từ 5 trục trở lên.

Ngày 31-1, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho hay đã có văn bản tạm dừng lưu thông một số loại phương tiện trên Quốc lộ 14D.

Theo đó, Quốc lộ 14D đang hư hỏng rất nặng. Sở Xây dựng đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong lúc chờ TP chuẩn bị các thủ tục triển khai dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường.

Việc sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 14D hết sức khó khăn do có nhiều xe tải nặng chở quặng, nguyên vật liệu lưu thông; tình trạng hư hỏng tái diễn liên tục.

Quốc lộ 14D đang hư hỏng rất nặng. Ảnh: TẤN VIỆT

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân khu vực trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sở Xây dựng đang tiếp tục sửa chữa, đảm bảo giao thông trên tuyến và dự kiến hoàn thành trước ngày 7-2.

Sau đó, Sở Xây dựng sẽ cho tạm dừng lưu thông trên Quốc lộ 14D từ ngày 7 đến 25-2 (tức ngày 20 tháng Chạp đến mùng 9 tháng Giêng) đối với các xe vận tải từ năm trục trở lên. Các phương tiện khác lưu thông bình thường.

Sở Xây dựng đề nghị các doanh nghiệp vận tải có phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 14D sắp xếp kế hoạch vận chuyển và tạm dừng lưu thông như thời gian đã định.

Như PLO đã thông tin, ngày 29-12-2025, UBND TP Đà Nẵng có quyết định phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D với tổng mức đầu tư 4.518 tỉ đồng, thời gian thực hiện năm 2025 - 2027.

Dự án có điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh tại Km 1332+610 (xã Bến Giằng), điểm cuối tại Km 72+700, giáp phạm vi cửa khẩu Nam Giang (xã La Dêê). Tổng chiều dài tuyến hơn 65 km.

Riêng đoạn từ Km 72+700 đến Km 74+376 thuộc phạm vi dự án hoàn thiện cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật Tiểu khu I, Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang.

Tuyến Quốc lộ 14D dài 74,4 km, kết nối đường Hồ Chí Minh với cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Đây là tuyến đường huyết mạch, một phần của hành lang kinh tế Đông - Tây 2.

Tuyến đường có vai trò đặc biệt quan trọng đối với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế động lực miền Trung với đông bắc Thái Lan, nam Lào. Đây cũng là tuyến độc đạo lên vùng núi cao, biên giới phía tây TP Đà Nẵng.

Từ tháng 7-2023 đến nay, lưu lượng xe tải nặng vận chuyển hàng hóa từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang tăng cao. Hàng trăm chuyến xe hạng nặng mỗi ngày đã cày nát tuyến đường, gây xuống cấp nghiêm trọng.