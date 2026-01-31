Bắt 2 người lừa chạy suất mua nhà ở xã hội ở Đà Nẵng 31/01/2026 09:50

(PLO)- Hai người phụ nữ ở TP Đà Nẵng lừa chạy suất mua nhà ở xã hội, chiếm đoạt của những người có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu về nhà ở 1,2 tỉ đồng.

Ngày 31-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt tạm giam bốn tháng đối với bị can Huỳnh Khổng (52 tuổi, ngụ xã Hòa Tiến) và Trần Thị Thu Hà (55 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh, cùng TP Đà Nẵng) do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an đọc lệnh bắt bị can đối với Trần Thị Thu Hà. Ảnh: CA

Theo điều tra, dù không có bất kỳ chức năng, thẩm quyền nào trong xét duyệt, cho thuê hoặc mua nhưng hai người này vẫn tự nhận có mối quan hệ với cơ quan chức năng, có khả năng chạy suất, xin căn hộ tại các khu chung cư nhà ở xã hội.

Các bị can chủ động tiếp cận những người có hoàn cảnh khó khăn, nhu cầu nhà ở bức thiết đưa thông tin gian dối để tạo lòng tin.

Đồng thời, họ phát cho bị hại mẫu đơn xin thuê, mua nhà ở xã hội, yêu cầu điền thông tin, ký tên, xác nhận chính quyền địa phương, sau đó thu tiền đặt cọc và chi phí lo thủ tục với số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi trường hợp, cam kết sau 3–4 tháng sẽ được bố trí căn hộ.

Thực hiện lệnh bắt bị can Huỳnh Khổng. Ảnh: CA

Sau khi nhận tiền, những người này không nộp hồ sơ cho cơ quan chức năng mà liên tục viện lý do trì hoãn, kéo dài thời gian, hứa hẹn vòng vo nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Bước đầu, cảnh sát xác định hai người này đã chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng của nhiều bị hại sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Công an TP Đà Nẵng thông báo, ai là bị hại của Khổng và Hà liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ: Số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu) hoặc Điều tra viên Thiếu tá Lê Thanh An, số điện thoại 0905 680 890 để được hướng dẫn giải quyết.