Tìm thân nhân người đàn ông nhảy cầu, để lại xe máy bị đục số khung 12/03/2026 19:51

(PLO)- Sau khi nhảy cầu Chánh Hưng, người đàn ông tử vong dưới kênh Đôi để lại chiếc xe máy bị đục số khung, số máy nên Công an TP.HCM thông báo truy tìm thân nhân.

Ngày 12–3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh tung tích, lai lịch một người đàn ông được phát hiện tử vong trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 19 giờ 20 ngày 28–2-2026, người dân phát hiện một tử thi nam giới trôi trên kênh Đôi, đoạn phía trước số nhà 40A Nguyễn Duy, phường Chánh Hưng, TP.HCM.

Chiếc xe máy do người đàn ông để lại trước khi nhảy cầu. Ảnh: CA

Qua kiểm tra, người này có đặc điểm nhận dạng: Nam giới, tóc đen ngắn, cao khoảng 164cm. Thời điểm phát hiện, người này mặc áo sơ mi dài tay màu xanh nhạt và quần kaki lửng màu nâu.

Liên quan đến vụ việc, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 27–2, Công an phường Chánh Hưng từng tiếp nhận tin báo của người dân về việc có một người đàn ông nhảy cầu Chánh Hưng. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định tử thi tìm thấy dưới kênh Đôi chính là người đàn ông đã nhảy cầu vào ngày 27–2.

Công an hiện đang tìm thân nhân của người đàn ông nhảy cầu. Ảnh: CA

Tại hiện trường vụ việc người đàn ông nhảy cầu, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ một xe mô tô hiệu Jupiter màu đỏ, biển số 66K1–6182. Đáng chú ý, qua kiểm tra sơ bộ, số khung và số máy của phương tiện này có dấu vết bị cắt, đục.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ai là thân nhân của người đàn ông có các đặc điểm nhận dạng nêu trên, liên hệ gặp cán bộ điều tra Phạm Hùng (Đội 3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM; số điện thoại: 0907307500) để phối hợp giải quyết.

Cơ quan công an thông báo, quá 30 ngày kể từ ngày đăng tin, nếu không có người đến liên hệ, vụ việc sẽ được xử lý theo quy định.