Phạt 5 triệu đồng tài xế bị khóa đuôi xe trong vụ đi chúc Tết ở Hà Tĩnh 11/03/2026 18:02

(PLO)- Người điều khiển chiếc xe bị hai ô tô khóa đầu, khóa đuôi bị phạt hành chính 5 triệu đồng do không chấp hành yêu cầu của công an.

Ngày 11-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Ph.A.T (29 tuổi, trú xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) 5 triệu đồng.

Cán bộ công an làm việc với ông T. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Ông T bị phạt về hành vi không chấp hành yêu cầu, hướng dẫn của lực lượng công an khi đang thi hành nhiệm vụ.

Theo cơ quan công an, ông T liên quan đến vụ việc khóa đầu, khóa đuôi xe xảy ra ngày 18-2, tại phường Trần Phú (TP Hà Tĩnh). Cụ thể, trong quá trình Công an phường Trần Phú giải quyết vụ việc nêu trên, ông đã không chấp hành yêu cầu của tổ công tác, gây cản trở hoạt động thi hành công vụ.

Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 26 Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt ông T số tiền 5 triệu đồng.

Khu vực xảy ra vụ việc, anh T. bị phạt 5 triệu đồng.

Trước đó, liên quan vụ việc trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Viết Linh (41 tuổi, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về tội gây rối trật tự công cộng.

Như đã đưa tin, sáng 18-2 (mùng 2 Tết Nguyên đán 2026), tại đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú, ông T điều khiển ô tô 38A-577.xx đi chúc Tết thì gặp ô tô màu trắng của Nguyễn Viết Linh đỗ chiếm gần hết lối đi.

Khi được đề nghị di chuyển, Linh không hợp tác mà còn điều thêm một phương tiện khác chặn phía sau. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, khi Công an phường Trần Phú vào cuộc, chiếc xe chắn đường mới dời đi.