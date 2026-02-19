Vụ dùng ô tô chắn ngõ, thách thức 'phạt 100 triệu': Công an mời người đàn ông lên làm việc 19/02/2026 21:42

(PLO)- Công an phường Trần Phú (Hà Tĩnh) đã mời người đàn ông dùng ô tô chắn ngõ, khóa đầu, khóa đuôi xe rồi thách thức "cứ phạt 100 triệu cũng được" lên làm việc.

Ngày 19-2, liên quan đến vụ việc dùng 2 ô tô chắn ngõ, khóa đầu, khóa đuôi xe của người đi chúc Tết, Công an phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) đã mời anh NVL (31 tuổi) và chị ĐTH (cùng trú Hà Tĩnh) - chủ xe ô tô mang BKS 38A-612.xx lên làm việc.

Công an phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) đã mời anh NVL lên làm việc. Ảnh: CA.

Anh H là người có lời lẽ thách thức không chịu di chuyển ô tô phái trước 38A-612.xx để xe người đi chúc Tết di chuyển còn điều thêm xe 38A-258.xx lên “khoá đuôi” phía sau.

Công an phường Trần Phú cho biết thêm, quá trình làm việc, L và chị H đã nhận thức hành vi của mình là sai và thiếu ý thức trong tham gia giao thông đường bộ. Hiện, Công an phường đang tiếp tục xác minh và lập hồ sơ xử lý theo định.

Xe ô tô màu đen của anh PAT bị hai xe màu trắng chắn ngõ, khóa đầu, khóa đuôi xe vào ngày Mùng 2 Tết Nguyên đán 2026.

Như đã đưa tin, trưa mùng 2 Tết Nguyên đán (18-2) tại một ngõ trên đường Quang Lĩnh (phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh), ô tô con biển số 38A-577.xx bị 2 xe chặn trước, sau không thể di chuyển nhiều giờ đồng hồ.

Theo chủ xe là anh PAT (29 tuổi), anh cùng người thân đến chúc Tết họ hàng. Khi rẽ vào ngõ 71 đường Quang Lĩnh, anh thấy một ô tô Toyota màu trắng, biển số 38A-612.xx đỗ chiếm quá nửa mặt đường khiến xe không thể di chuyển tiếp.

Anh T tìm cách liên hệ chủ xe nhưng không được nên bấm còi báo hiệu. Ít phút sau, một người đàn ông mặc áo khoác đen xuất hiện, nhận là chủ phương tiện. Khi được đề nghị di chuyển xe vào sát lề để các phương tiện khác lưu thông, người này cho rằng khu vực được phép đỗ xe và không đồng ý di chuyển.

Công an phường Trần Phú làm việc với chị ĐTH - chủ xe ô tô mang BKS 38A-612.xx

Theo phản ánh, sau đó người đàn ông còn điều khiển thêm một xe Ford ra dừng ngay phía sau, chặn lối ra, khiến xe của anh T bị “kẹp” hai đầu. Người này khóa cửa rời đi, buộc anh T phải trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Trần Phú đã có mặt ghi nhận, xử lý. Nội dung video lan truyền cho thấy lực lượng chức năng đã tuyên truyền, yêu cầu di chuyển phương tiện nhưng chủ xe không hợp tác còn nói: "Em cứ phạt 100 triệu cũng được…”

Đến khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng chức năng yêu cầu di dời xe chắn phía trước để anh T. đưa phương tiện ra khỏi ngõ. Theo anh T, xe của anh bị mắc kẹt hơn 3 giờ đồng hồ.