Cuộc điều phối thần tốc cứu 16 ngư dân trên 2 tàu cá trôi dạt gần đảo Phú Quý 12/03/2026 16:20

(PLO)- Bộ đội Biên phòng đảo Phú Quý đã điều phối tàu hậu cần tiếp cận lai dắt thành công 2 tàu cá Quảng Ngãi cùng 16 ngư dân về đảo an toàn.

Ngày 12-3, đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đơn vị vừa phối hợp hỗ trợ hai tàu cá QNg 92823 TS và QNg 92972 TS cùng 16 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi gặp sự cố khi đang hoạt động khai thác hải sản trên vùng biển gần đảo Phú Quý.

Bộ đội Biên phòng đang hướng dẫn tàu hậu cần lai dắt 2 tàu gặp sự cố vào cảng Phú Quý.

Sự việc bắt đầu vào lúc 11 giờ ngày 11-3 khi Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý nhận được tín hiệu cầu cứu khẩn cấp. Hai tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi gồm QNg 92823 TS do ông Võ Lai làm thuyền trưởng và QNg 92972 TS do ông Nguyễn Văn Sịn làm thuyền trưởng (trên 2 tàu có 16 thuyền viên) bất ngờ đồng loạt gặp sự cố hỏng máy nghiêm trọng.

Lúc này, hai con tàu công suất lớn gần như hoàn toàn mất phương hướng, phó mặc cho sóng gió giữa biển khơi. Trong tình thế máy hỏng không thể điều khiển, nguy cơ tàu bị sóng đánh lật là rất lớn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của toàn bộ thuyền viên.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, nhận định tình hình vô cùng cấp bách, Đồn Biên phòng Phú Quý đã không chậm trễ. Bằng sự linh hoạt trong tác chiến, đơn vị đã lập tức thiết lập mạng lưới thông tin, vận động tàu hậu cần nghề cá BTh 97066 TS đang hoạt động gần khu vực khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Nhờ linh hoạt điều phối, 2 tàu cá gặp nạn cùng 16 ngư dân đã về đảo an toàn.

Tàu BTh 97066 TS với tinh thần trách nhiệm cao đã lập tức đồng ý và nhanh chóng xác định vị trí và tiếp cận thành công hai tàu cá gặp nạn. Dưới sự hướng dẫn sát sao và theo dõi chặt chẽ của lực lượng Biên phòng, tàu hậu cần BTh 97066 TS đã thực hiện kỹ thuật lai dắt phức tạp, đưa cả hai con tàu QNg 92823 TS và QNg 92972 TS cùng 16 ngư dân vượt sóng dữ, cập bến đảo Phú Quý an toàn để sửa chữa.

Việc cứu hộ thành công 16 ngư dân trong điều kiện nguy hiểm một lần nữa khẳng định vai trò nòng cốt và sự phản ứng nhanh nhạy của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Đồng thời, sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng chức năng và các tàu hậu cần đã thắp sáng tinh thần đoàn kết, tương trợ giữa ngư dân, biến những con tàu hậu cần thành những "phao cứu sinh" vững chắc giữa biển khơi.

Hiện tại, sức khỏe của cả 16 thuyền viên đã ổn định. Các cơ quan chức năng đang hỗ trợ hai tàu cá nói trên khắc phục sự cố để sớm trở lại vươn khơi bám biển.