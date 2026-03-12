Giám sát không để xảy ra tình trạng dừng bán xăng dầu không lý do 12/03/2026 10:53

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp, bảo đảm nguồn cung xăng dầu liên tục cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Ngày 11-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện 22 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

Công điện nêu rõ, trong những ngày qua, tình hình xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo; các Bộ, cơ quan, địa phương đã chủ động, kịp thời thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu.

Song, dự báo thời gian tới tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn đứt gãy chuỗi cung ứng, gây gián đoạn thương mại quốc tế và dòng chảy năng lượng toàn cầu… ảnh hưởng đến giá xăng dầu, nguồn cung xăng dầu cho thị trường thế giới và trong nước.

Đẩy nhanh bổ sung dự trữ quốc gia xăng dầu

Do đó, để tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã được giao tại các Nghị quyết của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương được giao theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, chủ động đánh giá tình hình cung cầu, dự trữ và hoạt động của hệ thống phân phối xăng dầu để thực hiện các giải pháp điều hành phù hợp.

Cùng với đó, chỉ đạo các thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh xăng dầu chủ động xây dựng kế hoạch nguồn hàng, bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho hệ thống; duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, bán đúng giá niêm yết; kịp thời điều tiết nguồn cung giữa các khu vực, không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu.

Song song với đó, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trong điều hành giá xăng dầu; phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đẩy nhanh bổ sung dự trữ quốc gia xăng dầu, hoàn thiện cơ chế xuất, cấp dự trữ quốc gia về xăng dầu để ứng cứu trong các trường hợp khẩn cấp.

Còn Bộ trưởng Bộ Tài chính được giao theo dõi sát tình hình thị trường, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương thực hiện điều hành giá xăng dầu; tăng cường kiểm tra, giám sát việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của các thương nhân đầu mối. Đồng thời, chủ trì triển khai thực hiện các chính sách thuế về xăng, dầu.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì triển khai thực hiện các chính sách thuế về xăng, dầu. Ảnh: MINH TRÚC

Không để xảy ra việc dừng bán xăng dầu không lý do

Thủ tướng cũng yêu cầu Thống đốc NHNN chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tạo điều kiện về ngoại tệ, tín dụng để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xăng dầu tiếp cận nguồn vốn phục vụ nhập khẩu, dự trữ và kinh doanh xăng dầu.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu tăng cường theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu trên địa bàn; kịp thời triển khai các biện pháp quản lý, điều hành.

Phối hợp với các Bộ, ngành tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, vận chuyển, lưu thông, phân phối xăng dầu.

Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Công an, Thanh tra Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan được giao tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm với hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu qua biên giới, vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu, quy định pháp luật về giá...; không để xảy ra tình trạng cửa hàng bán lẻ xăng dầu dừng bán hàng không có lý do, gây thiếu hụt, đứt gãy cục bộ nguồn cung xăng dầu.