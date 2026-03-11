Những chiếc xe máy xăng chỉ mất 40.000 đồng chạy được 100 km 11/03/2026 14:04

(PLO)-Giá xăng tăng khiến những chiếc xe xăng này hấp dẫn trong mắt người tiêu dùng vì tiết kiệm nhiên liệu.

Theo dữ liệu cập nhật từ danh mục sản phẩm của Honda Việt Nam và các cơ quan kiểm định vào tháng 3-2026, mẫu xe số có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt nhất hiện nay là Honda Future 125 FI, với mức tiêu thụ chỉ 1,47 lít/100 km.

Trong bối cảnh eo biển Hormuz bị phong tỏa và giá xăng thế giới liên tục biến động, chi phí đi lại hàng ngày trở thành gánh nặng.

Với mức tiêu thụ chỉ 1,47 lít/100 km, một chiếc Honda Future chỉ tốn khoảng 43.000 đồng (tính theo giá xăng 29.000 đồng/lít) để di chuyển quãng đường 100 km.

Các dòng xe xăng khác cũng đang hấp dẫn người dùng vì sự tiết kiệm chi phí và nhiên liệu, như xe máy Honda Super Cub C125 với 1,50 lít/100 km, Honda Wave RSX FI với 1,56 lít/100 km và Honda Wave Alpha với 1,72 lít/100 km.

Theo giới phân tích, xe số Honda vốn nổi tiếng với sự bền bỉ nồi đồng cối đá. Trong giai đoạn lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng cao, việc sở hữu một chiếc xe ít hỏng vặt, phụ tùng thay thế rẻ và dễ tìm giúp người dùng tiết kiệm được một khoản đáng kể chi phí bảo trì dài hạn.

Ngoài ra, xe số Honda với bình xăng khoảng 4-4,6 lít có thể giúp bạn di chuyển quãng đường lên tới gần 300 km chỉ với một lần đổ đầy.