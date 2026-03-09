Honda triệu hồi hơn 65.000 xe SUV điện do lỗi phần mềm màn hình 09/03/2026 16:23

Đợt triệu hồi này ảnh hưởng trực tiếp đến các mẫu xe Honda Prologue và Acura ZDX được phát triển trên nền tảng của General Motors.

Honda vừa thông báo triệu hồi hơn 65.135 chiếc crossover do lỗi phần mềm có thể khiến màn hình hiển thị bị đen, gây mất an toàn cho người lái. Ảnh: Honda.



Cụ thể, lỗi phần mềm tại Mô-đun điều khiển vô tuyến (RCM) có thể khiến màn hình hiển thị thông tin và hệ thống giải trí bị trắng hoặc tối đen. Sự cố này khiến người lái không thể theo dõi tốc độ, đèn báo hiệu và hình ảnh từ camera lùi khi vận hành.

Theo báo cáo, RCM của các mẫu xe này chứa 6 lỗi phần mềm độc lập. Các lỗi này có thể xảy ra riêng lẻ, gây ra lỗi quy trình dẫn đến màn hình tự khởi động lại hoặc ngừng hoạt động hoàn toàn.

Honda bắt đầu điều tra vấn đề từ tháng 6-2024 nhưng gặp khó khăn trong việc tái hiện lỗi. Đến tháng 12-2025, hãng mới nhận được thông tin xác nhận sáu lỗi phần mềm có liên quan đến sự cố trên.

Thống kê chi tiết các dòng xe bị ảnh hưởng bao gồm: Acura ZDX 2023 là 19.573 xe và Honda Prologue 2024 là 45.562 xe.

Vào tháng 2, nhà sản xuất ô tô xác định lỗi này không đáp ứng Tiêu chuẩn An toàn Xe cơ giới Liên bang nên đã ban hành lệnh triệu hồi. Honda sẽ bắt đầu thông báo cho khách hàng từ tháng 4, hướng dẫn chủ sở hữu đưa xe đến trung tâm dịch vụ để cập nhật phần mềm RCM.

Đến thời điểm hiện tại, Honda ghi nhận 148 yêu cầu bảo hành nhưng chưa có thông tin về bất kỳ thương tích hay tử vong nào liên quan. Honda Prologue và Acura ZDX là hai mẫu xe điện được xây dựng trên nền tảng pin Ultium của General Motors.