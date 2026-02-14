Volvo triệu hồi xe S60L lỗi chốt cửa tự mở khi trời nóng 14/02/2026 15:46

Sự cố này khiến cửa xe của hãng Volvo có thể tự mở khi đang lùi hoặc vào vòng xuyến trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Volvo triệu hồi xe S60L lỗi chốt cửa tự mở khi trời nóng. Ảnh: Carscoops.



Các thông báo triệu hồi từ NHTSA thường liên quan đến nhiều lỗi khác nhau. Tuy nhiên, đợt triệu hồi mẫu xe Volvo lần này được đánh giá là khá hy hữu. Theo nhà sản xuất Thụy Điển, chốt cửa trên một số xe có thể bị hỏng hoàn toàn khi đang mở.

Cụ thể, nếu xe Volvo S60L đời 2017 tiếp xúc với khí hậu cực nóng kéo dài, chốt cửa sẽ bị yếu đi. Móc giữ lò xo chốt có thể bị gãy trong quá trình vận hành. Điều này không chỉ gây khó chịu mà còn tiềm ẩn rủi ro an ninh khi xe đang dừng đỗ.

Ngoài ra, Volvo lưu ý cửa có thể bất ngờ mở ra khi xe đang di chuyển, nhất là khi lùi hoặc vào cua. Nếu người ngồi không thắt dây an toàn, nguy cơ bị văng ra khỏi xe là rất lớn.

Đợt triệu hồi ảnh hưởng đến 2.758 xe Volvo S60L. Các xe này được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 24-11-2016 đến ngày 8-4-2017.

Volvo đã theo dõi vấn đề này từ năm 2019 và từng ban hành một đợt triệu hồi trước đó. Tuy nhiên, đến cuối năm 2025, hãng tiếp tục nhận báo cáo sự cố ở các xe nằm ngoài danh sách cũ. Do đó, một đợt triệu hồi mới đã được triển khai để xử lý triệt để.

Chủ xe sẽ nhận thông báo triệu hồi vào ngày 23-2-2026. Khách hàng có thể chủ động tra cứu số VIN trên hệ thống của NHTSA để kiểm tra. Các đại lý sẽ thay mới miễn phí cả bốn chốt cửa cho người dùng. Những chủ xe đã tự chi trả phí sửa chữa trước đó có thể đủ điều kiện để được bồi thường.