Hãng xe Nhật này đang phải mượn sức ô tô Trung Quốc để bán hàng 06/03/2026 11:30

Hãng xe Nhật Mazda tin rằng mối quan hệ hợp tác cùng đối tác Changan Automobile của Trung Quốc, là một lợi thế lớn cho thương hiệu Nhật Bản trong bối cảnh chuyển dịch sang kỷ nguyên điện hóa.

Theo đó, Mazda Australia sẽ trở thành một trong số ít các thương hiệu truyền thống cung cấp các mẫu xe sản xuất tại Trung Quốc nhưng dùng chung nền tảng và cơ sở gầm bệ với các sản phẩm nội địa như Changan Nevo A07, Deepal SL03 và Deepal S07.

Liên doanh Changan Mazda được thành lập từ năm 2012, thời điểm Chính phủ Trung Quốc yêu cầu các hãng xe nước ngoài phải bắt tay với đối tác nội địa để thâm nhập thị trường ô tô lớn nhất thế giới này.

Dù các quy định hiện đã nới lỏng hơn, sự hợp tác này vẫn tiếp tục duy trì bền chặt, không chỉ giúp các mẫu xe như CX30, CX50 hay Mazda 3 có mặt tại Trung Quốc mà còn giúp thương hiệu Nhật Bản tiếp cận được những công nghệ cốt lõi của Changan.

Ông Vinesh Bhindi, người đứng đầu Mazda Australia cho biết sự kết hợp này mang lại lợi thế chiến lược thay vì gây tổn hại đến danh tiếng vốn có của hãng về thiết kế nội thất cao cấp và cảm giác lái đặc trưng.

Theo ông, đây là một quan hệ đối tác kéo dài 20 năm rất mạnh mẽ, với sự trao đổi liên tục về nhân sự chuyên môn giữa tập đoàn Mazda và đối tác.

Từ góc độ thị trường Australia, các mẫu xe này là những lựa chọn tiềm năng để cạnh tranh trong các phân khúc xe điện mới thành lập đang có đà tăng trưởng.

Nhờ tận dụng chuỗi cung ứng và nền tảng từ đối tác, Mazda có thể cung cấp mẫu sedan 6e với mức giá cực kỳ cạnh tranh so với các thương hiệu truyền thống khác. Với mức giá khởi điểm từ 49.990 đô la Úc, Mazda 6e hiện có giá thấp hơn cả Tesla Model 3 và bám sát vị thế của BYD Seal.

Tương tự, mẫu SUV CX-6e sắp tới cũng được kỳ vọng sẽ có mức giá dễ tiếp cận hơn so với Tesla Model Y hay các đối thủ sừng sỏ như Toyota bZ4X, Hyundai Elexio và Kia EV5.

Dù dùng chung nền tảng, Mazda khẳng định vẫn tạo nên bản sắc riêng cho bộ đôi 6e và CX-6e thông qua thiết kế độc bản, hệ thống treo được tinh chỉnh riêng biệt và cấu hình hệ truyền động khác biệt so với các phiên bản tại thị trường Trung Quốc.