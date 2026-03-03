Volvo triệu hồi xe điện EX30 do lỗi pin 03/03/2026 16:31

(PLO)- Hãng xe Volvo Car Thailand vừa thông báo triệu hồi 1.668 chiếc xe điện EX30 tại thị trường Thái Lan do nguy cơ bộ pin bị quá nhiệt.

Đại diện công ty Volvo cho biết họ đang chịu trách nhiệm xử lý vấn đề này nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng. Ông Chris Wailes, Giám đốc điều hành phụ trách Volvo tại Thái Lan và Malaysia, xác nhận khách hàng đã nhận được thông báo qua email và ứng dụng Line.

Ảnh: AI.



Trong thời gian chờ xử lý, các chủ xe được khuyến cáo chỉ nên sạc tối đa 70% dung lượng pin để giảm thiểu nguy cơ quá nhiệt.

Ông Wailes cho biết: "Bộ pin này được sản xuất tại Trung Quốc. Volvo đang nỗ lực giải quyết nhanh chóng, bao gồm cả việc sản xuất các bộ pin mới để thay thế cho những sản phẩm có nguy cơ hỏng hóc".

Dù cam kết xử lý có trách nhiệm, Volvo hiện chưa đưa ra thời gian cụ thể về việc hoàn tất thay thế pin cho khách hàng tại Thái Lan.

Trên phạm vi toàn cầu, hãng đã triệu hồi hơn 40.000 chiếc EX30 tại nhiều thị trường như Úc, Brazil và Mỹ. Các bộ pin bị lỗi đều được sản xuất tại một nhà máy của Volvo ở Trung Quốc. Hiện nay, Volvo Cars có trụ sở chính tại Thụy Điển nhưng thuộc sở hữu của tập đoàn đa quốc gia Zhejiang Geely Holding Group (Trung Quốc).

Ông Wailes chia sẻ: "Volvo tin rằng khách hàng sẽ thấu hiểu và tiếp tục tin tưởng vào thương hiệu khi chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn này".

Lãnh đạo Volvo nhận định ngành ô tô Thái Lan đang đối mặt nhiều thách thức từ nợ hộ gia đình cao, suy thoái kinh tế và sức mua yếu. Hãng dự báo thị trường sẽ duy trì trạng thái ổn định trong nửa đầu năm 2026 và có thể cải thiện vào cuối năm nhờ các biện pháp kích thích kinh tế từ chính phủ.

Mục tiêu của công ty là tăng trưởng 4% doanh số xe mới và 5% doanh số xe đã qua sử dụng thông qua chương trình Volvo Selekt. Ông Wailes khẳng định hãng vẫn tập trung vào phân khúc xe điện cao cấp và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Tháng trước, Volvo đã cung cấp dịch vụ nâng cấp máy tính lõi miễn phí cho chủ sở hữu xe EX90. Hãng cũng dự kiến giới thiệu thêm nhiều phiên bản nhỏ hơn của dòng SUV này để mở rộng thị trường.

Mặc dù thị trường xe động cơ đốt trong cao cấp giảm 10% trong năm qua, Volvo vẫn duy trì được 9% thị phần. Đến năm 2025, hãng đã chiếm 20% thị phần trong phân khúc xe điện chạy bằng pin, khẳng định cam kết về an toàn và công nghệ bền vững.