Từ 1-4, UBND có được tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm giao thông đường bộ?

(PLO)-Từ 1-4, UBND các cấp được tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm giao thông đường bộ đúng không là nội dung được nhiều người quan tâm.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 18 Nghị định 61/2026 (Quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính có hiệu lực từ 1-4) có quy định như sau:

Điều 18. Cơ quan, đơn vị tiếp nhận, thu thập dữ liệu

1. Cơ quan, đơn vị tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Thanh tra Công an nhân dân, Công an cấp xã, Ủy ban nhân dân các cấp.

Như vậy, từ ngày 1-4, UBND các cấp được trao thẩm quyền tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm giao thông đường bộ.

Thời hạn xác minh dữ liệu phản ánh vi phạm giao thông đường bộ mất bao lâu?

Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 21 Nghị định 61/2026 có quy định như sau:

Điều 21. Xác minh dữ liệu và kết luận vụ việc

1. Thời hạn xác minh và sử dụng dữ liệu để xác minh:

a) Thời hạn xác minh không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý xác minh. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn xác minh được kéo dài nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý xác minh;

b) Thời hạn sử dụng dữ liệu để xác minh được áp dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định này.

2. Nội dung xác minh:

a) Làm rõ việc có hay không có hành vi vi phạm hành chính; thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm hành chính;

b) Xác định tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính; lỗi vi phạm;

c) Xác định các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ (nếu có);

d) Xác định tính chất, mức độ thiệt hại do hành vi vi phạm hành chính gây ra (nếu có);

đ) Xác minh các giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

e) Làm rõ các tình tiết khác có liên quan (nếu có).

Như vậy, từ ngày 1-4, thời hạn xác minh dữ liệu phản ánh vi phạm giao thông đường bộ không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý xác minh. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn xác minh được kéo dài nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý xác minh.

Theo Luật sư Đoàn Thị Hồng Linh, Đoàn Luật sư TP.HCM, Nghị định 61/2026 quy định thời hạn xác minh dữ liệu không quá 30 ngày, trường hợp phức tạp không quá 60 ngày, đây cũng là điểm tích cực nhằm tránh kéo dài việc xác minh gây ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức liên quan. Tuy nhiên, hiệu quả của quy định này phụ thuộc vào năng lực thực thi của cơ quan có thẩm quyền. Nếu thiếu nhân lực chuyên môn về kỹ thuật số, giám định dữ liệu điện tử, thời hạn có thể chỉ mang tính hình thức.

Có thể nói, Nghị định 61/2026 là bước tiến tất yếu trong quá trình hiện đại hóa quản lý hành chính. Việc thừa nhận giá trị pháp lý của dữ liệu kỹ thuật do người dân cung cấp thể hiện tư duy mở và phù hợp với xu thế chuyển đổi số quốc gia.

