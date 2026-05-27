Đưa xe đi bảo dưỡng đậu ở vỉa hè bị phạt nguội, chủ xe hay đơn vị bảo dưỡng chịu trách nhiệm? 27/05/2026 15:37

(PLO)-Mới đây mạng xã hội xôn xao về vụ việc chủ nhân của một xe máy bị phạt nguội với lỗi "để xe ở vỉa hè trái phép" khi đi bảo dưỡng xe.

Theo chủ nhân này chia sẻ, thời điểm chủ xe mang xe đến cửa hàng A và để xe trên vỉa hè phía trước cửa hàng này. Sau đó, chủ xe bất ngờ nhận được thông báo phạt nguội vì lỗi “để xe ở vỉa hè trái phép”.

Sau đó chủ xe liên hệ với cửa hàng A để thông báo sự việc thì cửa hàng này không nhận trách nhiệm.

Thông thường thông báo phạt nguội sẽ gửi về cho chủ xe đứng tên sở hữu tài sản đó. Ảnh: TN

Vấn đề pháp lý được đặt ra ở đây là trách nhiệm nộp phạt thuộc về chủ xe hay cửa hàng A?

Trách nhiệm thuộc về ai?

Luật sư Trần Văn Giới, Đoàn Luật sư TP.HCM phân tích về nguyên tắc phạt nguội sẽ gửi thông báo cho chủ xe, còn trách nhiệm bồi hoàn lại thì chủ xe có thể kiện ra tòa để xác định được bên chịu trách nhiệm.

“Tiệm bảo dưỡng sẽ chịu trách nhiệm bồi hoàn lại tiền phạt khi một là họ hướng dẫn khách đậu xe ở đó hoặc hai là họ nhận xe của khách xong di chuyển ra đó đậu”- Luật sư Trần Văn Giới cho hay.

Theo phân tích, cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi "để xe ở hè phố trái quy định pháp luật" qua hệ thống camera (phạt nguội) sẽ gửi thông báo phạt về cho chủ xe (người đứng tên trên đăng ký xe).

Trách nhiệm của chủ xe là khi nhận được thông báo phạt nguội, chủ xe có nghĩa vụ đến cơ quan công an để phối hợp giải quyết.

Nếu chủ xe chứng minh được mình đã giao xe cho người khác (hoặc tổ chức khác) quản lý, sử dụng tại thời điểm vi phạm, thì cơ quan công an sẽ tiến hành xử phạt người trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm.

Tuy nhiên, trong trường hợp phạt nguội vi phạm tĩnh (đỗ, để xe), nếu không xác định được người trực tiếp dắt/đỗ xe vi phạm là nhân viên cửa hàng hay chủ xe, chủ xe vẫn là người phải chịu trách nhiệm nộp phạt trước pháp luật để giải quyết dứt điểm quyết định xử phạt hành chính.

TP.HCM đẩy mạnh xử lý vi phạm xe đậu xe lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: PHẠM HẢI

Việc cửa hàng A từ chối trách nhiệm hoàn toàn không phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Ở đây, khi chủ xe mang xe đến bảo dưỡng và cửa hàng tiếp nhận, một hợp đồng gửi giữ tài sản hoặc hợp đồng dịch vụ (có bao gồm nghĩa vụ bảo quản tài sản) đã được hình thành.

Theo Điều 557 Bộ luật Dân sự 2015, bên giữ tài sản có nghĩa vụ: Bảo quản tài sản theo đúng thỏa thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi tiếp nhận. Phải bồi thường thiệt hại nếu làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

Phân biệt hai trường hợp thực tế khi đến cửa hàng

Trường hợp 1: Nhân viên cửa hàng là người dắt xe, sắp xếp xe lên vỉa hè.

Lúc này, quyền quản lý và định đoạt vị trí của chiếc xe hoàn toàn thuộc về cửa hàng. Việc cửa hàng sắp xếp xe của khách ở vị trí trái phép (vỉa hè không được cấp phép đỗ xe) dẫn đến bị phạt nguội là lỗi trực tiếp của cửa hàng.

Cửa hàng A bắt buộc phải có trách nhiệm bồi hoàn khoản tiền phạt này cho chủ xe. Nếu nhân viên làm sai, cửa hàng phải bồi hoàn trước cho khách, sau đó yêu cầu nhân viên hoàn trả sau.

Trường hợp 2: Khách tự tấp xe lên vỉa hè, tắt máy và đi thẳng vào trong (Cửa hàng chưa tiếp nhận xe).

Nếu chủ xe tự ý đỗ xe ở vị trí sai quy định trước khi có sự tiếp nhận, hướng dẫn hoặc giao quyền quản lý xe cho nhân viên cửa hàng, thì lỗi thuộc về chủ xe. Cửa hàng chỉ chịu trách nhiệm từ thời điểm họ chính thức nhận xe từ tay khách hàng.

Để bảo vệ quyền lợi của mình, chủ xe nên thực hiện các bước sau:

Yêu cầu trích xuất camera: Chủ xe cần yêu cầu cửa hàng A (hoặc camera an ninh khu vực lân cận) trích xuất lại hình ảnh tại thời điểm đỗ xe. Điều này nhằm làm rõ ai là người dắt xe và đặt xe ở vị trí vỉa hè bị phạt? (Khách hàng tự đỗ hay nhân viên cửa hàng dắt).

Sử dụng biên nhận/hóa đơn dịch vụ: Thời gian ghi trên thông báo phạt nguội sẽ trùng với khoảng thời gian chiếc xe đang nằm tại cửa hàng A để bảo dưỡng (thể hiện qua hóa đơn, phiếu tiếp nhận hoặc camera). Đây là bằng chứng pháp lý chứng minh xe đã được bàn giao cho cửa hàng quản lý.

Thương lượng và Khởi kiện: Nếu có đủ bằng chứng chứng minh lỗi thuộc về nhân viên sắp xếp xe của cửa hàng mà cửa hàng A vẫn không nhận trách nhiệm, chủ xe có quyền khởi kiện dân sự tại Tòa án để yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.