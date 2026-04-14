Đề xuất sơn, dán chữ lên biển số xe máy có thể bị phạt 26 triệu đồng? 14/04/2026 16:23

(PLO)- Dự thảo sửa đổi Nghị định 168/2024 đề xuất mức phạt với người điều khiển xe máy cố tình sơn, dán chữ lên biển số xe có thể bị phạt đến 26 triệu đồng.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe do Bộ Công an soạn thảo.

Trong đó, Dự thảo đề xuất tăng mức xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm. Đáng chú ý, người điều khiển xe máy cố tình sơn, dán chữ lên biển số xe có thể bị phạt đến 26 triệu đồng.

Một chiếc xe dán tem làm che đi biển số xe của mình. Ảnh: CỤC CSGT

Dự thảo bổ sung thêm hành vi bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng: Chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định (trừ xe kinh doanh vận tải);

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng: Điều khiển xe ô tô không có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định, trừ xe đăng ký tạm thời) hoặc có nhưng đã hết hiệu lực (hạn sử dụng) từ 01 tháng trở lên (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc); điều khiển xe không được dán tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc được dán tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng không đúng quy định (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 26.000.000 đồng: Điều khiển xe gắn máy không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe hoặc sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi tính năng nhận biết thông tin của biển số xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối người điều khiển mô tô, xe gắn máy: Điều khiển xe gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe hoặc sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi tính năng nhận biết thông tin của biển số xe.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô chở đất đá, phế thải, hàng rời mà không có mui, bạt che đậy hoặc có mui, bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi không che đậy kín; làm rơi vãi hàng hóa, vật liệu xây dựng, đất đá, phế thải, bùn, hàng rời trên đường bộ; chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường bộ.