Vi phạm nồng độ cồn khi đi xe máy dịp Lễ, người lái xe đối diện mức phạt ra sao? 03/05/2026 12:11

(PLO)- Người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn sẽ bị xử phạt thấp nhấp là 2 triệu đồng, kèm theo trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Dịp Lễ 30-4 và 1-5 sắp tới, người điều khiển xe gắn máy cần lưu ý các mức phạt về nồng độ cồn để tránh vi phạm.

Người đi xe máy vi phạm nồng độ cồn có thể bị phạt 10 triệu đồng và tước 24 tháng giấy phép lái xe. Ảnh: TN

Theo điểm a khoản 6, điểm b khoản 8, điểm d khoản 9, điểm c khoản 12 và điểm b, điểm d Điều 7 Nghị định 168/2024 quy định mức xử phạt hành chính, mức phạt bổ sung và mức trừ điểm giấy phép lái xe với hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn như sau:

(1) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở

Trừ 4 điểm giấy phép lái xe

(2) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Trừ 10 điểm giấy phép lái xe

(3) Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng

Như vậy, mức phạt nồng độ cồn xe máy cao nhất là từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với người có hành vi điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. Ngoài bị phạt tiền, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.