Điều gì đang xảy ra với xe Honda chạy xăng? 26/04/2026 17:52

Hãng xe lớn thứ hai Nhật Bản, Honda Motor, đang thực hiện những bước điều chỉnh chiến lược mạnh mẽ tại thị trường Châu Á trước áp lực cạnh tranh khốc liệt và sự chuyển dịch nhanh chóng sang xe điện (EV).

Theo Hãng tin Reuters, Honda dự kiến sẽ đóng cửa ít nhất một nhà máy liên doanh tại Trung Quốc và chấm dứt hoạt động kinh doanh ô tô tại Hàn Quốc vào cuối năm nay.

Tại Trung Quốc, Honda có kế hoạch đóng cửa một nhà máy lắp ráp xe động cơ đốt trong (ICE) tại Quảng Châu thuộc liên doanh GAC Honda (hợp tác với Tập đoàn Ô tô Quảng Châu - GAC) sớm nhất vào tháng 6-2026.

Ngoài ra, Honda cũng đang cân nhắc tạm dừng sản xuất xe xăng tại một nhà máy thuộc liên doanh Dongfeng Honda ở Vũ Hán ngay trong năm nay.

Nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này là do doanh số sụt giảm nghiêm trọng khi người tiêu dùng Trung Quốc chuyển hướng mạnh mẽ sang xe năng lượng mới (NEV).

Năm 2025, doanh số bán lẻ của Honda tại thị trường này chỉ đạt khoảng 646.000 xe, giảm tới 60% so với 5 năm trước đó. Sản lượng sản xuất cũng giảm hơn 16% trong năm ngoái, xuống còn khoảng 682.000 đơn vị, thấp hơn rất nhiều so với mức đỉnh 1,57 triệu xe vào năm 2019.

Trước tình hình kinh doanh đi xuống, tháng trước Honda đã phải ghi giảm giá trị tài sản của mảng kinh doanh tại Trung Quốc và dự kiến chi 15,7 tỷ USD cho chi phí tái cơ cấu toàn cầu.

Cùng với những biến động tại Trung Quốc, Honda vừa chính thức thông báo sẽ ngừng hoạt động bán xe ô tô tại Hàn Quốc vào cuối năm 2026. Gia nhập thị trường này từ năm 2004 với các dòng xe chủ lực như Accord và CR-V, tuy nhiên Honda ngày càng khó cạnh tranh trước sự thống trị tuyệt đối của các thương hiệu nội địa như Hyundai và Kia, cùng sự vươn lên mạnh mẽ của hãng xe điện Trung Quốc BYD.

Năm ngoái, Honda chỉ bán được chưa đầy 2.000 xe tại Hàn Quốc, sụt giảm hơn 20% so với năm trước đó. Việc rút lui này phản ánh nỗ lực của hãng trong việc cắt giảm các mảng kinh doanh không hiệu quả để tập trung nguồn lực.

Không chỉ ở hai thị trường Đông Á, sự sụt giảm của Honda còn lan rộng sang các quốc gia Đông Nam Á vốn là "thành trì" truyền thống của xe Nhật. Trong năm qua, doanh số của hãng tại Thái Lan, Malaysia và Indonesia đều ghi nhận mức sụt giảm so với cùng kỳ.

Chuỗi động thái đóng cửa nhà máy và rút lui khỏi thị trường cho thấy Honda đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng quy mô khu vực khi các đối thủ từ Trung Quốc và Hàn Quốc đang tấn công mạnh mẽ bằng các dòng xe điện hiện đại và giá cả cạnh tranh. Việc thu hẹp quy mô sản xuất xe xăng được xem là bước đi tất yếu để hãng xe Nhật Bản thích nghi với kỷ nguyên mới của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.