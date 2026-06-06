Hơn 51.000 xe Nissan Kicks bị triệu hồi do lỗi màn hình 06/06/2026 11:49

(PLO)- Lỗi phần mềm trong cụm đồng hồ của xe Nissan Kicks đã dẫn đến đợt thu hồi ảnh hưởng đến hơn 51.000 xe.

Khi chúng tôi lái thử chiếc Nissan Kicks đời mới nhất, ấn tượng chung là tích cực. Chiếc crossover nhỏ gọn, cá tính này cung cấp nhiều trang bị so với giá tiền, và trong thị trường hiện nay với rất ít ưu đãi, nó thực sự nổi bật.

Theo tài liệu triệu hồi do Nissan đệ trình, vấn đề này ảnh hưởng đến 51.598 xe thuộc cả hai đời xe 2025 và 2026. Ảnh: Nissan.



Tuy nhiên, hơn 51.000 khách hàng đã quyết định mua chiếc xe này giờ đây có thể sẽ không hài lòng lắm. Theo NHTSA Hoa Kỳ, một số chiếc Kicks có cụm đồng hồ kỹ thuật số có thể tự động ngừng hoạt động.

Theo tài liệu triệu hồi do Nissan đệ trình, vấn đề này ảnh hưởng đến 51.598 xe thuộc cả hai đời xe 2025 và 2026. Các mẫu xe này có cụm đồng hồ kỹ thuật số có thể bị tắt khi khởi động. Tài liệu cho thấy chưa đến 1% số xe bị triệu hồi gặp phải vấn đề này. Nhà sản xuất ô tô cho biết toàn bộ vấn đề là do phần mềm.

Nissan cho biết lỗi giao tiếp có thể xảy ra giữa bộ điều khiển đồ họa và mạch tích hợp điều khiển ô tô. Khi điều đó xảy ra, màn hình có thể hiển thị hình ảnh bị mờ một phần, chuyển sang màu xanh lam hoặc tối hoàn toàn. Người dùng sẽ không nhận được bất kỳ cảnh báo nào trước khi lỗi xuất hiện.

Cuộc điều tra của Nissan bắt đầu vào tháng 2-2025 sau khi nhận báo cáo từ hiện trường về một chiếc Kicks có màn hình hiển thị trống. Sau đó, nhà sản xuất ô tô và nhà cung cấp Continental đã thu thập thêm xe từ thực tế để kiểm tra. Cuối cùng, họ tìm ra vấn đề nằm ở điểm yếu bên trong một mạch tích hợp.

Kết quả thử nghiệm cho thấy lỗi này kích hoạt một lỗi nội bộ khiến phần mềm rơi vào vòng lặp liên tục. Từ đó dẫn đến mất kết nối và khiến màn hình bị trống. Bản vá lỗi đã được triển khai vào ngày 16-1-2026.

Nissan đã ghi nhận 7 báo cáo kỹ thuật và 205 yêu cầu bảo hành liên quan đến lỗi này. May mắn, hãng chưa ghi nhận trường hợp tai nạn hay thương tích nào. Các đại lý sẽ cập nhật phần mềm bảng điều khiển miễn phí, dự kiến việc sửa chữa mất khoảng 30 phút. Thư thông báo cho chủ sở hữu dự kiến sẽ bắt đầu được gửi đi vào ngày 1-7-2026.