VinFast VF 6 gỡ rào cản tài chính cho người lần đầu mua xe: Trả trước 0 đồng, lãi suất cố định 7%, sạc 0 đồng trong 3 năm 17/06/2026 09:23

(PLO)-Mức giá lăn bánh chỉ ngang xe phân khúc dưới nhờ loạt ưu đãi trong tháng 6, đi kèm chi phí vận hành khác biệt hoàn toàn so với xe xăng, VinFast VF 6 mang tới bài toán kinh tế khó bỏ qua cho khách hàng Việt.

Chính sách “gỡ nút thắt” cho người mua xe lần đầu

Vốn ấp ủ ý định mua ô tô từ lâu nhưng tài chính tích lũy chưa quá nhiều, anh Vũ Minh Phương (TP.HCM) vẫn chưa hết bất ngờ sau khi “chốt đơn” chiếc VinFast VF 6 quá dễ dàng.

Nhiều chủ xe điện VinFast đánh giá cao về mẫu xe này.

Anh Phương chia sẻ, hiện tại, khách hàng mua xe điện VinFast có thể tiếp cận phương án mua xe 0 đồng trả trước, lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu, qua đó giảm đáng kể hai áp lực lớn nhất khi mua xe trả góp: vốn đối ứng ban đầu và rủi ro lãi suất thả nổi. Đi cùng đó là quà tặng voucher kỳ nghỉ dưỡng Vinpearl từ chương trình “Mùa hè rực rỡ - Vinfascination” (áp dụng tới 30-6), có thể quy đổi thành tiền mặt tương đương 2% giá trị xe.

“Tôi lựa chọn trả trước khoảng 30%, phần còn lại vay trong 3 năm để tranh thủ ưu đãi lãi suất. Tính ra vẫn phù hợp với thu nhập hàng tháng của 2 vợ chồng, được tặng thêm quà, mà vẫn để dành được một khoản, nên tôi quyết định rất nhanh”, anh phân tích.

Người mua xe như anh Phương còn có thể lựa chọn nhận hỗ trợ trực tiếp 6% vào giá bán (thay thế chính sách lãi suất cố định). Từ mức giá niêm yết 689 triệu đồng (bản Eco), khi kết hợp cùng ưu đãi 2% và chính sách miễn lệ phí trước bạ cho xe điện, mức giá lăn bánh thực tế được kéo xuống chỉ từ 630 triệu đồng (tùy khu vực đăng ký). Trường hợp lựa chọn bản cao cấp VF 6 Plus, mức tiền chủ xe phải chi cũng chỉ từ 690 triệu đồng.

Từ góc độ một người đã trải nghiệm rất nhiều dòng xe, anh Nguyễn Bá Minh Đăng (Hà Nội) cho biết, chênh lệch giữa giá lăn bánh của VF 6 và các mẫu xe xăng cùng phân khúc đủ lớn để anh “nghiêng” hẳn về mẫu xe nhà VinFast. Hơn thế, anh cũng đặc biệt thích mẫu B-SUV của VinFast bởi “chất” xe.

“So với xe cùng tầm giá, VF 6 có nhiều công nghệ, chẳng hạn như giám sát hành trình thích ứng. Sức mạnh vượt trội đối thủ, thiết kế đẹp, trẻ trung và hiện đại, thương hiệu uy tín”, anh giải thích.

Xe điện “tối ưu về mọi mặt, càng chạy càng lời”

Nhiều chủ xe thừa nhận bài toán kinh tế của VF 6 không chỉ tối ưu ở thời điểm mua, mà kéo dài trong suốt vòng đời sử dụng. Anh Nguyễn Văn Hùng (Đắk Lắk) cho biết chiếc VF 6 của anh đã vận hành hơn 140.000 km nhưng tổng chi phí bảo dưỡng chỉ khoảng 4 triệu đồng. Theo anh, nhiều hạng mục như càng A, thước lái, hệ thống treo… đều được hỗ trợ thay thế miễn phí, giúp chi phí sử dụng thực tế thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng ban đầu.

Trong tháng 5-2026, mẫu B-SUV điện của VinFast đạt doanh số 1.674 xe.

Tương tự, anh Phan Văn Việt (Huế), người từng sử dụng Hyundai Accent ghi nhận khoản chênh lệch lớn giữa tiền bảo dưỡng xe xăng và xe điện. “Ở quãng đường hơn 120.000 km, xe xăng có thể tốn 60-70 triệu đồng bảo dưỡng, còn VF 6 của tôi chỉ khoảng 6,5 triệu đồng. Với người chạy dịch vụ, đây là khác biệt rất lớn. Càng chạy càng lời là điều tôi thấy rõ”, tài xế này nhận định.

Đặc biệt, nhờ chính sách sạc pin miễn phí lên tới 3 năm (áp dụng tới 10-2-2029 với chủ xe mua từ 10-2-2026), tiền “nhiên liệu” – thường là khoản lớn nhất đối với tài xế dịch vụ - gần như được xóa bỏ. Anh Việt cho biết, nếu sử dụng xe xăng với cùng cường độ khai thác, mỗi tháng anh sẽ phải chi khoảng 7-8 triệu đồng tiền nhiên liệu, tương đương 80-100 triệu đồng mỗi năm.

Khi đặt toàn bộ yếu tố vào cùng một bài toán, từ chi phí lăn bánh thấp, chính sách tài chính linh hoạt đến chi phí vận hành gần như bằng 0, VF 6 có tổng chi phí sở hữu và vận hành tối ưu hẳn so với xe xăng.

Sức hút của VF 6 cũng được phản ánh qua kết quả bán hàng thực tế. Trong tháng 5-2026, mẫu B-SUV điện của VinFast đạt doanh số 1.674 xe, tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu phân khúc. Lũy kế 5 tháng đầu năm, đã có 11.057 chiếc VF 6 được bàn giao tới khách hàng Việt, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của những mẫu xe điện vừa giàu công nghệ, vừa tối ưu chi phí sử dụng.