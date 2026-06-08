VinFast Evo đổi pin chưa đến 1 phút? 08/06/2026 15:43

Đổi pin nhanh, chạy xuyên ca không lo gián đoạn

Yếu tố tiên quyết thuyết phục người dùng có nhu cầu di chuyển liên tục chuyển sang sử dụng VinFast Evo là hệ sinh thái đổi pin ngày càng phủ rộng. Giải pháp linh hoạt này giúp chủ xe chủ động hoàn toàn về mặt thời gian.

VinFast Evo có hệ sinh thái đổi pin ngày càng phủ rộng.

“Tiện lợi nhất là việc chạy xuyên suốt liên tục, không có thời gian chết. Quá trình đổi pin tại trạm diễn ra rất nhanh, chỉ mất chưa đến 1 phút là tôi đã đổi xong viên pin đầy 100% để đi tiếp”, một tài xế chạy xe công nghệ tại Hà Nội chia sẻ.

Về khả năng vận hành, anh Nguyễn Thanh Trung, tài xế công nghệ trên nền tảng Green Bike Platform, cho biết Evo đáp ứng tốt nhu cầu chạy phố, chở khách hằng ngày nhờ khối động cơ công suất tối đa 2.450 W.

“Nếu đi một mình với chế độ Sport, xe có thể duy trì tốc độ ổn định 70 km/h mà không bị gằn máy, di chuyển rất êm ái”, anh Trung đánh giá.

Đặc biệt, theo đánh giá của reviewer Hải LC, VinFast Evo vẫn duy trì khả năng vận hành ổn định ngay cả khi mức pin giảm xuống dưới 20 - 30%. Điều này giúp người dùng giữ được trải nghiệm lái gần như nguyên vẹn thay vì phải đối mặt với cảm giác xe yếu đi khi pin gần cạn. Trải nghiệm của reviewer cho thấy, khi còn dưới 20% pin, xe vẫn có thể đạt tốc độ tốt, khác hẳn với việc giảm hiệu năng như trên các dòng xe khác.

Nhiều chủ xe đánh giá cao các dòng xe của VinFast.

Bên cạnh khả năng tăng tốc và duy trì tốc độ ổn định, Evo còn ghi điểm ở những trang bị thiết thực cho nhu cầu di chuyển cường độ cao. Xe có hộc chứa đồ phía trước kèm nắp đậy chống nước, tích hợp cổng sạc USB Type-A và Type-C. Cốp xe đủ đặt mũ bảo hiểm, trong khi yên xe to bản và sàn để chân rộng giúp tư thế lái thoải mái hơn khi chạy trong thời gian dài.

Tài xế dịch vụ “sáng cửa” thu nhập cao

Một lợi thế khác giúp Evo tạo sức hút mạnh mẽ trên thị trường nằm ở khả năng tiết kiệm chi phí. Hiện tại, mẫu xe này có giá niêm yết từ 19,99 triệu đồng. Khách hàng khi mua xe sẽ được hưởng lợi từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh” với lựa chọn mua xe trả góp 0 đồng (không cần vốn đối ứng ban đầu) hoặc trả thẳng và nhận ưu đãi giảm trực tiếp 6% vào giá bán. Khách hàng cũng sẽ được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương với 2% giá trị xe).

“Tính tổng các ưu đãi, giá lăn bánh khi tôi mua mẫu xe này chỉ khoảng 18,3 triệu đồng. Đây là một mức giá hời nếu so với những trang bị công nghệ, sự thuận tiện mình nhận lại được”, anh Thanh Trung cho biết.

VinFast Evo đổi pin nhanh gọn.

Chưa dừng lại ở đó, chủ xe còn được miễn phí đổi pin 20 lần/tháng (tương ứng quãng đường đi được tối thiểu 800 km/tháng) đến hết ngày 30/6/2028. Riêng các tài xế vận doanh độc quyền trên nền tảng Green Bike Platform của GSM sẽ được miễn phí đổi pin không giới hạn trong vòng 3 năm kể từ ngày nhận xe. Với chi phí vận hành gần như bằng 0 và các chính sách hỗ trợ hấp dẫn, reviewer Đình Nam cho rằng, những người chạy dịch vụ đang “sáng cửa” có thu nhập cao khi vận doanh bằng xe đổi pin như VinFast Evo.

“Khi không mất chi phí năng lượng, tài xế giữ lại được nhiều hơn sau mỗi cuốc xe. Sau 3 năm, khoản tiết kiệm nhiên liệu có thể lên tới 36 triệu đồng”, reviewer này phân tích.

Với cơ chế đổi pin linh hoạt, trải nghiệm vận hành vượt trội, chính sách hỗ trợ tốt và mức giá dễ tiếp cận, theo nhiều bác tài, VinFast Evo là người bạn đồng hành bền bỉ, tiết kiệm, gắn bó trên mọi cung đường.