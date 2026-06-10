Ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam 10/06/2026 14:11

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, trong tháng 4 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu giảm 33,6% (tương ứng giảm 8.396 chiếc) so với lượng nhập của tháng trước.

Cụ thể, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 4 đạt 16.580 chiếc, tương ứng trị giá đạt 434 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 24.976 chiếc với trị giá đạt 579 triệu USD.

Ô tô Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam. Ảnh: TN

Trong đó, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là nhập khẩu Indonesia với 3.768 chiếc, giảm mạnh tới 67% so với tháng trước; nhập từ Thái Lan với 4.827 chiếc, giảm 13%; nhập khẩu từ Trung Quốc với 6.856 chiếc, tăng nhẹ 0,1%. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này đạt 15.451 chiếc, giảm tới 36% so với tháng trước và chiếm tới 93% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.

Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống có 9.974 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt 189,8 triệu USD, chiếm 60,2% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng giảm mạnh tới 40,1% (tương đương giảm 6.668 chiếc) so với tháng trước.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 4 chủ yếu là xe xuất xứ từ Inđônêxia với 3.766 chiếc, giảm mạnh 67,5%; từ thị trường Thái Lan với 4.175 chiếc, tăng 8,4% và nhập từ thị trường Trung Quốc với 1.002 chiếc, gấp gần 3 lần so với tháng trước.

Tính chung, số xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu từ 3 thị trường này đạt 8.943 chiếc, giảm 43% so với tháng trước và chiếm 90% tổng lượng xe loại này nhập vào Việt Nam.

Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi có 4 chiếc xe ô tô trên 9 chỗ ngồi có xuất xứ từ Trung Quốc làm thủ tục nhập khẩu vào nước ta.

Xe ô tô vận tải vào nước ta trong tháng 4 là 3.262 chiếc, với trị giá đạt 107 triệu USD; giảm 27,8% về lượng và giảm 20,1% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có 2.610 chiếc xe xuất xứ từ Trung Quốc, giảm 4,2% so với tháng trước và có 652 chiếc xe xuất xứ từ Thái Lan, giảm tới 61,5%.

Xe ô tô loại khác được các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 3.340 chiếc với trị giá khai báo là 137 triệu USD, giảm 12,5% về lượng và giảm 10,7% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có 3.240 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, giảm 14% so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 97% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam.