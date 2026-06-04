Ô tô Tik Tok có giá bằng 2 xe máy Honda SH sắp có mặt tại thị trường 04/06/2026 15:31

Tập đoàn Seres (Trung Quốc) đang chuẩn bị tung ra một thương hiệu ô tô hoàn toàn mới dưới pháp nhân vừa được cải tổ mang tên Saidou Technology.

Thương hiệu mới này là kết quả của sự hợp tác chiến lược giữa Seres và Volcano Engine, nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây thuộc ByteDance, công ty mẹ của mạng xã hội TikTok.

Saidou Technology đang khẩn trương chuẩn bị để trình làng mẫu ô tô đầu tiên ngay trong năm 2026 này. Tân binh này dự kiến sẽ là một mẫu xe lai Crossover, mang đến hai tùy chọn hệ truyền động là thuần điện (BEV) và hybrid mở rộng phạm vi (EREV).

Xe sẽ được sản xuất tại nhà máy Phoenix của Seres, nơi đang trong quá trình nâng cấp và cải tiến dây chuyền. Điểm khác biệt cốt lõi giúp thương hiệu mới này định vị bản thân trên thị trường chính là sự tập trung tối đa vào trải nghiệm người dùng dựa trên nền tảng AI.

Saidou sẽ khai thác sâu năng lực khoang lái thông minh AI và các mô hình ngôn ngữ lớn tiên tiến của Volcano Engine (ByteDance).

Trong khi Volcano Engine đảm nhận vai trò cung cấp bộ não ô tô cho các tính năng tương tác, phía công ty cũng tái khẳng định họ không có kế hoạch tự mình gia nhập vào lĩnh vực tự lái (Intelligent Driving), mà chỉ tập trung cung cấp hạ tầng đám mây và hỗ trợ kỹ thuật.

Thương hiệu mới này được định vị để hướng tới nhóm khách hàng trẻ tuổi, năng động hơn, đồng thời sẽ thiết lập một kênh bán hàng chuyên biệt cho cả thị trường nội địa lẫn quốc tế. Theo dự báo, chiếc ô tô này có giá từ 14.000 USD, tương đương 368 triệu đồng.