Chiếc ô tô có giá chưa đầy 500 triệu đồng, liệu có hấp dẫn người dùng? 23/06/2026 14:25

(PLO)-Chiếc ô tô này đang được kỳ vọng lập lại kỷ lục bán hàng trước đó.

Mẫu ô tô SUV fastback Xpeng Mona L03 với các tùy chọn hệ truyền động thuần điện (BEV) và hybrid tăng tầm (EREV) đã chính thức lộ diện tại Trung Quốc trước thềm buổi ra mắt dự kiến vào tháng 7 năm nay, trở thành sản phẩm thứ hai trong dòng xe đại chúng Xpeng Mona.

Mẫu xe đầu tiên thuộc chuỗi sản phẩm này là chiếc liftback Mona M03 được tung ra thị trường vào tháng 8-2024 và nhanh chóng đạt doanh số bùng nổ khi ghi nhận hơn 10.000 đơn đặt hàng chốt cọc chỉ sau 52 phút mở bán. Theo dự báo, khả năng kỷ lục này sẽ bị phá vỡ trong ngày ra mắt.

Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, Xpeng đã bàn giao tổng cộng 272.077 chiếc M03 đến tay khách hàng tại Trung Quốc từ tháng 8-2024 đến tháng 5-2026, một thành tích ấn tượng có được phần lớn nhờ vào mức giá bán cạnh tranh từ 17.680 USD, tương đương 465 triệu đồng.

Đến tháng 4-2026, thông tin về mẫu xe thứ hai là chiếc crossover fastback L03 đã được Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) hé lộ trong quá trình cấp phép nội địa, và vào cuối tháng 6-2026, Xpeng đã chính thức xác nhận buổi ra mắt sắp tới bằng việc công bố những hình ảnh chính thức đầu tiên của xe.

Tương tự người tiền nhiệm Mona M03 vốn đã được xác nhận là dòng xe toàn cầu sẽ mở bán tại các thị trường quốc tế, mẫu SUV L03 cũng có nhiều khả năng trở thành một sản phẩm quốc tế để thúc đẩy doanh số của thương hiệu bên ngoài Trung Quốc.

Về thông số kỹ thuật, Xpeng Mona L03 định vị ở phân khúc SUV cỡ nhỏ với kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt là 4650, 1920, 1600 mm cùng chiều dài cơ sở đạt 2.850 mm.

Xe kế thừa ngôn ngữ thiết kế của bản liftback M03 với cụm đèn pha chữ T và đường dốc nắp ca-pô đặc trưng, nhưng được bổ sung tay nắm cửa dạng bán ẩn tiện lợi và dải đèn hậu đơn kéo dài.

Các điểm nhấn ngoại thất khác bao gồm hốc hút gió phía trước chủ động, kẹp phanh có màu sắc nổi bật cùng tùy chọn mâm xe cỡ R18 hoặc R20 tùy theo từng phiên bản.

Xe có trọng lượng không tải dao động từ 1.855 đến 1.875 kg, trong đó phiên bản thuần điện sử dụng một mô-tơ điện đơn cho công suất 183 kW, tương đương 245 mã lực, kết hợp với hai tùy chọn pin LFP dung lượng 56 kWh và 69 kWh để cung cấp quãng đường di chuyển từ 505 đến 650 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Phiên bản hybrid tăng tầm sử dụng chung mô-tơ điện này nhưng được trang bị thêm một động cơ xăng 1.5L công suất 70 kW, tương đương 94 mã lực, mang lại khả năng vận hành lên tới 257 km hoàn toàn bằng chế độ điện.