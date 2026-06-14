Vì sao mùa hè trời nóng khiến ô tô trở nên nguy hiểm? 14/06/2026 11:17

(PLO)-Một chiếc ô tô đang đỗ có thể nóng lên với tốc độ rất nhanh trong một ngày hè nóng bức.

Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, nhiệt độ bên trong một phương tiện giao thông có thể tăng thêm rất nhiều chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi khi trời hè nắng nóng.

Việc hạ nhẹ cửa kính xuống một chút hoàn toàn không giúp chiếc xe trở nên an toàn hơn, khiến các điều kiện môi trường bên trong cabin nhanh chóng chuyển sang trạng thái nguy hiểm đối với con người.

Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ cũng xếp tình trạng sốc nhiệt vào nhóm những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong liên quan đến xe cộ nhưng không xuất phát từ tai nạn va chạm.

Trẻ nhỏ là đối tượng đặc biệt dễ gặp nguy hiểm vì cơ thể của các em có tốc độ tăng nhiệt nhanh hơn nhiều so với người trưởng thành, đồng thời các em cũng không có khả năng tự thoát ra ngoài, không biết gọi trợ giúp hoặc thậm chí không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, khiến cho một khoảng thời gian dừng xe tưởng chừng như rất chớp nhoáng của người lớn có thể biến thành mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng chỉ trong vài phút.

Để góp phần ngăn chặn điều này, hệ thống cảnh báo hành khách phía sau đã được trang bị ngày càng phổ biến trên hầu hết các dòng xe ô tô mới hiện nay nhằm tạo ra một lớp bảo vệ bổ sung cho người sử dụng.

Hệ thống này hoạt động bằng cách nhắc nhở tài xế kiểm tra lại hàng ghế sau trước khi rời khỏi xe thông qua các thông báo hiển thị trên bảng điều khiển, hoặc đối với các phiên bản tiên tiến hơn thì xe sẽ sử dụng cảm biến chuyển động để kích hoạt các tín hiệu cảnh báo.