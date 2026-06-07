Cách sử dụng động cơ Turbo đúng chuẩn để tăng tuổi thọ cho xe 07/06/2026 20:07

(PLO)- Động cơ Turbo mang lại hiệu suất vượt trội, nhưng chỉ cần vài thói quen sử dụng sai cũng có thể khiến bộ tăng áp nhanh xuống cấp và tốn kém chi phí sửa chữa.

Động cơ tăng áp (Turbo) ngày càng phổ biến trên ô tô hiện đại nhờ khả năng cải thiện hiệu suất vận hành trong khi vẫn tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu. Tuy nhiên, so với động cơ hút khí tự nhiên, máy Turbo hoạt động ở áp suất và nhiệt độ cao hơn, đòi hỏi người dùng phải sử dụng và chăm sóc đúng cách để duy trì độ bền lâu dài.

Theo các chuyên gia kỹ thuật, nhiều hư hỏng liên quan đến Turbo không xuất phát từ lỗi kỹ thuật mà đến từ thói quen sử dụng chưa phù hợp của người lái.

Hyundai Tucson là một trong những mẫu xe phổ thông nổi bật được trang bị động cơ Turbo, mang lại trải nghiệm lái thể thao và khả năng tăng tốc ấn tượng. Ảnh: Hyundai BRVT

Không tăng tốc mạnh khi động cơ còn nguội

Sau khi khởi động, dầu nhớt cần thời gian để lưu thông đầy đủ đến các chi tiết bên trong động cơ và bộ tăng áp. Nếu đạp ga mạnh ngay khi xe còn nguội, Turbo có thể phải hoạt động ở tốc độ cao trong điều kiện bôi trơn chưa tối ưu, làm tăng nguy cơ mài mòn trục Turbo và các chi tiết liên quan.

Các chuyên gia khuyến cáo nên vận hành nhẹ nhàng trong vài phút đầu sau khi khởi động, đặc biệt vào buổi sáng hoặc khi xe để lâu không sử dụng.

Không tắt máy ngay sau khi chạy tốc độ cao

Đây là một trong những sai lầm phổ biến nhất với xe dùng động cơ Turbo. Sau khi di chuyển ở tốc độ cao hoặc tải nặng, Turbo thường có nhiệt độ rất lớn do phải quay với tốc độ cực cao để nén khí vào buồng đốt.

Nếu tắt máy ngay lập tức, dầu nhớt ngừng lưu thông trong khi Turbo vẫn còn nóng, khiến nhiệt tích tụ và có thể làm giảm tuổi thọ dầu bôi trơn hoặc gây đóng cặn bên trong hệ thống.

Tài xế nên để động cơ chạy không tải khoảng 30 giây đến 1 phút trước khi tắt máy sau các hành trình dài hoặc sau khi leo đèo, chạy cao tốc.

Sử dụng dầu nhớt đúng tiêu chuẩn

Turbo hoạt động ở nhiệt độ và áp suất cao nên yêu cầu dầu nhớt có khả năng chịu nhiệt và bôi trơn tốt hơn. Việc sử dụng sai loại nhớt hoặc kéo dài chu kỳ thay nhớt có thể khiến Turbo nhanh xuống cấp.

Người dùng nên tuân thủ đúng cấp nhớt và lịch bảo dưỡng mà nhà sản xuất khuyến nghị, đồng thời ưu tiên các loại dầu nhớt chất lượng cao dành cho động cơ tăng áp.

Không bỏ qua việc thay lọc gió

Bộ tăng áp cần lượng lớn không khí sạch để hoạt động hiệu quả. Nếu lọc gió bẩn hoặc tắc nghẽn, luồng khí nạp sẽ bị hạn chế, làm giảm hiệu suất động cơ và khiến Turbo phải làm việc vất vả hơn.

Ngoài ra, bụi bẩn lọt vào hệ thống nạp còn có thể gây hư hại cánh Turbo, bộ phận quay ở tốc độ rất cao và có độ chính xác lớn.

Lái xe hợp lý để bảo vệ Turbo

Thói quen tăng tốc đột ngột liên tục, chở quá tải hoặc ép động cơ hoạt động ở vòng tua quá cao trong thời gian dài đều có thể khiến Turbo nhanh hao mòn.

Việc duy trì tốc độ ổn định, tăng giảm ga mượt mà và bảo dưỡng định kỳ không chỉ giúp xe vận hành bền bỉ mà còn tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Động cơ Turbo bền hay không phụ thuộc nhiều vào cách sử dụng

Ngày nay, công nghệ Turbo đã được cải tiến đáng kể về độ bền và độ ổn định. Tuy nhiên, tuổi thọ thực tế của động cơ vẫn phụ thuộc lớn vào thói quen sử dụng và chăm sóc xe của chủ xe.

Chỉ với những lưu ý đơn giản như làm nóng máy đúng cách, không tắt máy đột ngột và thay nhớt định kỳ, người dùng có thể giúp động cơ Turbo vận hành ổn định, bền bỉ và hạn chế nhiều chi phí sửa chữa trong quá trình sử dụng lâu dài.