Rà phanh khi đổ đèo có thể khiến xe lao dốc mất kiểm soát 29/05/2026 16:55

(PLO)- Nhiều tài xế tưởng rà phanh khi xuống đèo là an toàn, nhưng đây lại là nguyên nhân phổ biến dẫn đến hiện tượng mất phanh và tai nạn nghiêm trọng.

Khi di chuyển trên những cung đường đèo dốc, nhiều tài xế có thói quen rà phanh liên tục để kiểm soát tốc độ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kỹ thuật và an toàn giao thông, đây lại là một trong những sai lầm nguy hiểm nhất khi đổ đèo, có thể khiến hệ thống phanh quá nhiệt, mất tác dụng và dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Rà phanh liên tục trên đường đèo không giúp xe an toàn hơn mà còn làm hệ thống phanh quá nhiệt, tăng nguy cơ lao dốc mất kiểm soát. Ảnh: wikiHow

Vì sao rà phanh liên tục lại nguy hiểm?

Phanh ô tô hoạt động dựa trên lực ma sát giữa má phanh và đĩa phanh hoặc tang trống để làm giảm tốc độ xe. Khi tài xế rà phanh trong thời gian dài, ma sát liên tục sẽ sinh ra lượng nhiệt rất lớn khiến hệ thống phanh bị quá tải.

Khi nhiệt độ tăng quá cao, má phanh có thể bị "chai", dầu phanh sôi hoặc xuất hiện hiện tượng mất phanh tạm thời (brake fade). Lúc này, bàn đạp phanh trở nên mềm, lực phanh giảm mạnh và xe có nguy cơ lao xuống dốc ngoài tầm kiểm soát.

Đặc biệt với các cung đường đèo dài, dốc lớn hoặc xe chở nặng, nguy cơ mất phanh càng cao nếu tài xế phụ thuộc hoàn toàn vào chân phanh để hãm tốc.

Sai lầm phổ biến của nhiều tài xế

Không ít người cho rằng giữ chân phanh nhẹ liên tục sẽ giúp xe đi chậm và an toàn hơn. Thực tế, cách lái này khiến hệ thống phanh luôn trong trạng thái làm việc liên tục mà không có thời gian tản nhiệt.

Ngoài ra, một số tài xế xuống đèo nhưng vẫn để xe ở số cao hoặc về số N để xe trôi tự do nhằm tiết kiệm nhiên liệu. Điều này khiến toàn bộ áp lực hãm tốc dồn lên hệ thống phanh, làm tăng nguy cơ quá nhiệt và mất kiểm soát.

Cách đổ đèo an toàn

Các chuyên gia khuyến cáo tài xế nên sử dụng phanh động cơ bằng cách về số thấp phù hợp trước khi xuống dốc. Với xe số sàn, nên chọn số thấp tương đương số dùng khi leo đèo; với xe số tự động có thể chuyển sang các chế độ L, 1, 2 hoặc M tùy từng mẫu xe.

Phanh chân chỉ nên sử dụng ngắt quãng để giảm tốc khi cần thiết, thay vì rà liên tục. Cách phanh đúng là đạp dứt khoát để giảm tốc rồi nhả ra cho hệ thống phanh có thời gian tản nhiệt.

Bên cạnh đó, tài xế cần kiểm tra má phanh, dầu phanh và lốp xe trước các hành trình đường đèo dài. Nếu phát hiện mùi khét, khói từ bánh xe hoặc cảm giác phanh yếu bất thường, nên dừng xe ở vị trí an toàn để hệ thống phanh nguội bớt trước khi tiếp tục di chuyển.

Kỹ năng quan trọng nhưng nhiều người xem nhẹ

Đổ đèo là tình huống đòi hỏi kỹ năng kiểm soát tốc độ và xử lý xe đúng cách. Chỉ một thói quen tưởng chừng vô hại như rà phanh liên tục cũng có thể khiến xe mất phanh và gây hậu quả nghiêm trọng.

Việc hiểu đúng nguyên lý vận hành của hệ thống phanh, kết hợp sử dụng phanh động cơ hợp lý không chỉ giúp hành trình an toàn hơn mà còn kéo dài tuổi thọ của xe và hạn chế rủi ro trên những cung đường đèo dốc nguy hiểm.