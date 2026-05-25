BMW bất ngờ tạm dừng sản xuất một số mẫu iX1 vì hết bánh xe 25/05/2026 09:14

Hiện tình trạng khan hiếm mâm xe 17 và 18 inch khiến khách hàng mua BMW iX1 được khuyến khích nâng cấp lên mâm 19 inch thời trang hơn, điều này sẽ làm giảm phạm vi hoạt động bằng điện của xe.

Ảnh: BMW.



Người mua xe mới có thể phải chờ đợi nếu đặt hàng các tùy chọn cá nhân hóa cao cấp, chẳng hạn như màu sơn theo yêu cầu của Porsche. Tuy nhiên, một số tài xế dự kiến nhận xe SUV điện BMW iX1 vào mùa hè này có thể phải chờ đến mùa thu chỉ vì thiếu một tính năng lẽ ra phải là tiêu chuẩn.

Đây dường như là tình trạng mà một số khách hàng mua BMW iX1 ở châu Âu đang đối mặt. Sự gián đoạn sản xuất liên quan đến các loại mâm xe 17 và 18 inch được cho là đang buộc quá trình sản xuất phải tạm dừng và làm chậm thời gian giao hàng đến vài tháng.

"Hiện vẫn còn đủ bánh xe cho sản xuất trong tháng 5, nhưng đến tháng 6 thì năng lực sản xuất sẽ không đủ," một quản lý sản xuất của BMW viết trong bức thư gửi các đại lý mà Automobilwoche đã xem được. Mặc dù nguyên nhân sự cố không được tiết lộ, người quản lý này thừa nhận, "có lẽ sẽ mất một thời gian trước khi nút thắt cổ chai này được giải quyết."

Đây không phải là siêu xe phiên bản giới hạn cần đến bộ mâm khóa trung tâm bằng sợi carbon. Đây là những loại mâm xe nhỏ, rẻ hơn mà nhiều khách hàng lựa chọn vì giá cả phải chăng, mang lại sự thoải mái khi lái xe và tối ưu phạm vi hoạt động bằng điện tốt nhất.

Giải pháp mà BMW đề xuất là chuyển khách hàng sang sử dụng mâm xe 19 inch. Tuy nhiên, mâm xe lớn hơn yêu cầu khách hàng nâng cấp lên các gói trang bị đắt tiền hơn, làm tăng thêm khoảng 1.900 euro (2.100 đô la) vào hóa đơn. Khách hàng cũng có thể bị giảm phạm vi hoạt động.

Một chiếc iX1 nguyên bản với lốp 17 inch có phạm vi hoạt động 320 dặm (515 km). Khi chuyển sang lốp 19 inch, phạm vi hoạt động giảm xuống còn 316 dặm (509 km). Nếu dùng lốp 20 inch, con số này giảm xuống còn 305 dặm (491 km). Điều đáng nói, lốp 18 inch tiêu chuẩn lại cho phạm vi hoạt động 313 dặm (504 km). Vì vậy, chỉ những người muốn tùy chọn lốp 17 inch miễn phí mới bị thiệt về phạm vi hoạt động khi nâng cấp lên lốp 19 inch.

Đối với những khách hàng đang chờ hết hạn hợp đồng thuê hoặc đổi xe, sự chậm trễ này gây nhiều khó khăn. Một đại lý đã hoãn giao xe iX1 khoảng ba tháng, khiến khách hàng phải loay hoay tìm phương án di chuyển trong thời gian đó.

Sẽ không quá tệ nếu đây là một sản phẩm ngách, nhưng chiếc iX1 sắp được nâng cấp lại là sản phẩm quan trọng trên lục địa nơi doanh số bán xe điện vẫn đang bùng nổ.

"iX1 đã trở thành dòng xe chủ lực của chúng tôi," một đại lý nói với hãng tin Đức.