Kinh nghiệm lái xe ngày mưa an toàn cho người mới cầm lái 23/05/2026 14:33

(PLO)- Mưa lớn, đường trơn và tầm nhìn hạn chế có thể biến mỗi chuyến đi thành thử thách với người mới cầm lái, nhưng chỉ cần nắm vững vài kỹ năng quan trọng, bạn sẽ tự tin và an toàn hơn sau tay lái.

Mưa lớn, đường trơn trượt và tầm nhìn hạn chế luôn là nỗi lo với nhiều tài xế, đặc biệt là những người mới cầm lái. Chỉ một thao tác xử lý thiếu kinh nghiệm cũng có thể khiến xe mất kiểm soát hoặc dẫn đến va chạm nguy hiểm.

Để hành trình an toàn hơn trong điều kiện thời tiết xấu, người lái cần trang bị cho mình những kỹ năng cơ bản nhưng rất quan trọng dưới đây.

Giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn

Khi trời mưa, mặt đường thường trở nên trơn hơn do nước kết hợp với bụi bẩn và dầu trên mặt đường. Độ bám lốp giảm khiến quãng đường phanh dài hơn bình thường.

Vì vậy, tài xế nên chủ động giảm tốc độ, tránh chạy nhanh hoặc tăng ga đột ngột. Đồng thời cần giữ khoảng cách với xe phía trước xa hơn so với điều kiện thời tiết khô ráo để có đủ thời gian xử lý khi xảy ra tình huống bất ngờ.

Luôn giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước

Bật đèn chiếu sáng đúng cách

Nhiều người có thói quen chỉ bật đèn khi trời tối, nhưng thực tế vào ngày mưa, việc bật đèn cos hoặc đèn định vị sẽ giúp các phương tiện khác dễ quan sát xe hơn.

Tuy nhiên, không nên lạm dụng đèn pha trong mưa lớn vì ánh sáng phản chiếu từ hạt nước có thể gây chói mắt cho xe đối diện và làm giảm khả năng quan sát.

Kiểm tra gạt mưa và lốp xe trước khi di chuyển

Gạt mưa hoạt động kém sẽ khiến kính lái mờ, hạn chế tầm nhìn và tăng nguy cơ mất an toàn. Nếu lưỡi gạt xuất hiện tình trạng kêu, để lại vệt nước hoặc không làm sạch kính hiệu quả, người dùng nên thay mới sớm.

Bên cạnh đó, lốp xe cũng đóng vai trò rất quan trọng khi di chuyển dưới trời mưa. Lốp quá mòn sẽ làm giảm độ bám đường và tăng nguy cơ trượt nước, đặc biệt khi vào cua hoặc phanh gấp.

Tránh phanh gấp và đánh lái đột ngột

Một trong những lỗi phổ biến của người mới lái là phản xạ phanh gấp khi gặp chướng ngại vật. Trên đường trơn, thao tác này có thể khiến xe bị rê bánh hoặc mất lái.

Thay vào đó, tài xế nên giảm tốc từ từ, giữ vô-lăng ổn định và xử lý nhẹ nhàng. Nếu cần chuyển hướng, hãy đánh lái dứt khoát nhưng không quá mạnh để tránh hiện tượng văng đuôi xe.

Cẩn trọng khi đi qua vùng ngập nước

Không ít xe bị chết máy hoặc hư hỏng động cơ do cố chạy qua đoạn đường ngập sâu. Người lái cần quan sát mực nước trước khi di chuyển, tránh đi vào khu vực ngập quá nửa bánh xe hoặc dòng nước chảy xiết.

Nếu buộc phải đi qua vùng ngập, hãy giữ đều ga, đi chậm và hạn chế dừng giữa đường để tránh nước tràn vào ống xả hoặc khoang động cơ.

Giữ tinh thần bình tĩnh khi lái xe

Với người mới cầm lái, thời tiết xấu rất dễ gây tâm lý căng thẳng và mất tập trung. Tuy nhiên, sự bình tĩnh chính là yếu tố quan trọng giúp xử lý tình huống an toàn hơn.

Người lái nên tập trung quan sát, hạn chế sử dụng điện thoại và tránh thực hiện các thao tác vượt xe thiếu an toàn trong điều kiện mưa lớn.

An toàn quan trọng hơn tốc độ

Trong điều kiện thời tiết xấu, việc đến nơi chậm vài phút luôn tốt hơn phải đối mặt với những rủi ro không đáng có. Lái xe ngày mưa đòi hỏi sự cẩn trọng, kiên nhẫn và khả năng quan sát tốt hơn bình thường.

Với người mới cầm lái, việc hình thành thói quen lái xe an toàn ngay từ đầu sẽ giúp mỗi chuyến đi trở nên tự tin và an tâm hơn, dù trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào.