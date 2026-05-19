Honda sắp tung hàng triệu xe máy điện ra thị trường 19/05/2026 17:06

Hãng tin Nikkei (Nhật) cho biết, thị trường Việt Nam hiện được ví như nguồn thu quan trọng khi đóng góp khoảng 10% tổng doanh số xe máy toàn cầu của tập đoàn Honda.

Dù đang nắm giữ vị thế thống trị tuyệt đối với 65% thị phần nhờ các dòng xe tay ga và xe số chạy xăng ăn khách, hãng xe Nhật Bản đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh rất lớn trong cuộc đua chuyển đổi sang xe máy điện trước sự trỗi dậy mạnh mẽ từ các đối thủ nội địa như VinFast.

Nhận định từ giới quan sát cho thấy Honda đang bước đi khá chậm tại phân khúc xe điện khi tỷ lệ xe xanh của hãng tại Việt Nam hiện chỉ chiếm vỏn vẹn 1,4% tổng sản lượng bán ra.

Sự thay đổi nhanh chóng của thị trường được minh chứng qua việc tỷ lệ sử dụng xe máy điện tại Việt Nam đã tăng vọt từ mức 10% của năm 2024 lên 22% vào năm 2025, kéo theo đà bứt phá mạnh mẽ về doanh số của VinFast để vươn lên vị trí nhà sản xuất lớn thứ hai cả nước.

Đại diện ban lãnh đạo Honda thừa nhận tiến trình điện khí hóa tại Việt Nam đang diễn ra nhanh hơn kỳ vọng và việc hãng trì hoãn gia nhập phân khúc này phần lớn xuất phát từ sự tự tin vào những lợi thế cốt lõi về giá thành lẫn phạm vi hoạt động của dòng xe chạy xăng truyền thống.

Để thích ứng với tình hình mới, sau khi tập trung vào phân khúc giá tầm trung, Honda đã ra mắt mẫu xe tay ga điện cao cấp CUV e: vào tháng 3 vừa qua và dự kiến sẽ tiếp tục tung ra thị trường mẫu xe tay ga điện giá rẻ mang mã hiệu UC3 vào tháng 6 tới.

Các dòng xe điện mới của Honda sử dụng nguồn linh kiện linh hoạt được sản xuất tại Trung Quốc và Việt Nam nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất trong bối cảnh các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn đang nắm giữ lợi thế cạnh tranh lớn nhất về giá thành.

Không chỉ gặp khó khăn tại Việt Nam, Honda cũng đang rơi vào tình trạng tụt hậu trên thị trường xe máy điện tại Ấn Độ khi doanh số của hãng tại quốc gia này chỉ đạt khoảng 3.000 chiếc mỗi năm, thấp hơn rất nhiều so với quy mô tiêu thụ hơn 200.000 xe máy điện của các nhà sản xuất nội địa.

Điển hình hãng xe Ấn Độ Bajaj Auto đang cung cấp các dòng xe máy điện có mức giá tương đương khoảng 89.500 rupee, tương đương 945 USD, nhưng lại sở hữu thông số vượt trội hơn xe của Honda về quãng đường di chuyển cho một lần sạc.

Trên bình diện toàn cầu, trong số hơn 55 triệu xe máy được tiêu thụ mỗi năm, xe máy điện hiện chiếm khoảng 7% tổng sản lượng, nhưng tỷ lệ này ở hệ thống của Honda chỉ ước đạt khoảng 150.000 chiếc, tương đương 1% tổng doanh số bán ra của hãng. Thực tế này làm dấy lên những lo ngại về việc đánh mất thị phần khi xu hướng điện hóa phương tiện giao thông hai bánh toàn cầu bước vào giai đoạn tăng tốc.

Đánh giá từ các chuyên gia phân tích ngành cho thấy các sản phẩm xe máy điện hiện tại của Honda vẫn chưa tạo được sức hấp dẫn đủ lớn đối với người tiêu dùng trong bối cảnh cả ngành công nghiệp xe máy lẫn ô tô đều đang đứng trước bước ngoặt chuyển đổi công nghệ mang tính lịch sử.

Nhằm giành lại thị phần và định hình lại năng lực cạnh tranh, Honda đã công bố chiến lược đầu tư quy mô lớn trị giá 500 tỷ yên, tương đương 3,13 tỷ USD, từ nay đến năm 2030 với mục tiêu nâng sản lượng bán xe máy điện hàng năm lên mức 4 triệu chiếc.

Một phần của kế hoạch này sẽ được hiện thực hóa thông qua việc xây dựng một nhà máy chuyên dụng sản xuất xe máy điện tại Ấn Độ vào năm 2028, hướng tới việc tận dụng lợi thế chi phí lao động thấp để tối ưu giá thành sản phẩm và biến nơi đây thành trung tâm xuất khẩu chủ lực sang các thị trường quốc tế khác trong tương lai.