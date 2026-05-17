Giá chỉ nhỉnh hơn Honda SH, mẫu ô tô này nhận ngay 30.000 đơn đặt hàng 17/05/2026 16:07

Liên minh ô tô SAIC-GM-Wuling (SGMW) vừa thông báo mẫu xe điện cỡ nhỏ mới nhất Binguo Pro đã ghi nhận hơn 30.000 đơn đặt hàng chốt cọc chỉ sau một tháng mở bán. Cho đến nay, hơn 10.000 chiếc xe đầu tiên cũng đã nhanh chóng được bàn giao tới tay khách hàng.

Mẫu Binguo Pro có giá bán từ 8.700 USD (tương đương 229 triệu đồng), và sẽ chính thức được tung ra thị trường Trung Quốc vào ngày 22-5 tới.

Binguo Pro được xem là một bản cập nhật lớn của dòng Binguo tiêu chuẩn ra mắt đầu năm 2023. Ngoại thất của xe được tinh chỉnh theo ngôn ngữ thiết kế xe điện mới của Wuling với cụm đèn pha tròn mang phong cách dễ thương, gợi liên tưởng đến mẫu Mini EV thế hệ mới.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng đối với không gian xe rộng rãi, phiên bản Pro đã được gia tăng kích thước. Dù vẫn giữ cấu hình năm cửa và năm chỗ ngồi, xe sở hữu chiều dài 4.050 mm, chiều rộng 1.758 mm, chiều cao 1.580 mm cùng chiều dài cơ sở đạt 2.560 mm.

Không gian nội thất của Binguo Pro tiếp tục duy trì phong cách hoài cổ chủ đạo của dòng xe này với sự kết hợp của các bề mặt màu kem, màu be và các chi tiết viền crôm.

Khác với bản tiêu chuẩn, tất cả các phiên bản của Binguo Pro đều được trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,8 inch tích hợp hệ điều hành Ling OS của Wuling, hỗ trợ ra lệnh bằng giọng nói AI, kết nối điện thoại và điều khiển từ xa qua ứng dụng.

Một điểm đáng lưu ý trong hệ thống năng lượng là chỉ có các phiên bản cao cấp sở hữu dung lượng pin lớn mới được trang bị hệ thống làm mát bằng chất lỏng.

Các phiên bản giá rẻ với bộ pin nhỏ hơn sẽ chỉ sử dụng hệ thống làm mát bằng không khí. Do đó, người dùng các phiên bản làm mát bằng không khí có thể sẽ gặp phải hiện tượng giảm tốc độ sạc nhanh DC khi nhiệt độ pin tăng cao.

Theo công bố của Wuling, các phiên bản thấp sẽ mất khoảng 35 phút để sạc nhanh từ 30% lên 80%, và tốc độ sạc vừa phải này là yếu tố kiểm soát nhiệt độ của pin.

Ngược lại, các phiên bản cao cấp tích hợp hệ thống làm mát bằng chất lỏng có hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 3C, rút ngắn thời gian sạc từ 30% lên 80% xuống chỉ còn 15 phút.

Công suất sạc chậm AC của bản cao cấp cũng tăng gấp đôi từ 3,3 kW lên 6,6 kW, giúp thời gian sạc đầy pin giảm từ 9 giờ xuống còn 6 giờ.