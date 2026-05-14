Điều gì xảy ra khi lần đầu tiên đổ xăng E10 cho xe máy? 14/05/2026 08:00

(PLO)-Hầu hết các nhà sản xuất xe máy lớn như Honda, BMW hay Triumph đều xác nhận các dòng xe sản xuất từ thập niên 90 trở lại đây hoàn toàn tương thích với E10.

Từ năm 2021, xăng E10 đã trở thành tiêu chuẩn mới tại các trạm nhiên liệu ở Vương quốc Anh, thay thế cho dòng xăng E5 truyền thống.

Sự thay đổi này nhằm mục đích cắt giảm khí thải nhà kính, tương đương với việc loại bỏ khoảng 350.000 ô tô khỏi lưu thông mỗi năm.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi sang loại xăng có hàm lượng cồn sinh học lên tới 10% này đã làm nảy sinh nhiều lo ngại về khả năng gây hư hỏng động cơ, đặc biệt là đối với xe máy đời cũ.

Về bản chất, ethanol là một loại cồn có khả năng hút ẩm và là một dung môi mạnh. Những đặc tính này có thể gây ra hiện tượng tách lớp nhiên liệu nếu xe để lâu không sử dụng, hoặc làm đẩy nhanh quá trình ăn mòn các bộ phận bằng kim loại.

Đối với các dòng xe cổ, ethanol có thể tấn công các gioăng cao su, vòng đệm hoặc làm hỏng bình xăng sợi thủy tinh. Dù vậy, các chuyên gia khẳng định rằng hầu hết các dòng xe hiện đại đều có cảm biến để tự động điều chỉnh hệ thống phun xăng phù hợp với loại nhiên liệu này.

Trên các dòng xe máy hiện đại có hệ thống phun xăng điện tử và cảm biến O2, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh để bù đắp sự thiếu hụt năng lượng, nên hầu hết người dùng sẽ không cảm thấy sự khác biệt về độ mượt khi xe đang chạy

Về hiệu suất, dù ethanol có mật độ năng lượng thấp hơn xăng thuần khiến mức tiêu thụ nhiên liệu có thể tăng nhẹ khoảng 1%, nhưng lợi ích về môi trường vẫn được đánh giá cao hơn.

Hầu hết các nhà sản xuất xe máy lớn như Honda, BMW hay Triumph đều xác nhận các dòng xe sản xuất từ thập niên 90 trở lại đây hoàn toàn tương thích với E10. Tuy nhiên, một số hãng như Ducati hay Piaggio khuyến cáo người dùng nên thận trọng với các mẫu xe đời cũ.

Trong trường hợp xe máy để lâu mà không đi, người dùng được khuyên nên đổ đầy bình bằng xăng khoáng để tránh rủi ro hút ẩm.