S và M trên cần số ô tô tự động: Khi nào nên sử dụng? 12/05/2026 08:13

(PLO)- Không phải lúc nào xe số tự động cũng nên để ở chế độ D, bởi S và M được thiết kế để hỗ trợ tăng hiệu suất vận hành và cải thiện khả năng kiểm soát trong những điều kiện lái đặc biệt.

Xe số tự động ngày càng phổ biến nhờ khả năng vận hành thuận tiện và dễ sử dụng. Tuy nhiên, không ít người lái vẫn bối rối trước các ký hiệu trên cần số, đặc biệt là chế độ S và M. Dù xuất hiện trên nhiều dòng xe hiện đại, hai chế độ này thường chưa được khai thác đúng cách, khiến người lái bỏ lỡ khả năng kiểm soát và tối ưu hiệu suất vận hành của xe trong nhiều tình huống thực tế.

Chế độ S và M trên xe số tự động không chỉ tăng cảm giác lái mà còn giúp kiểm soát xe an toàn hơn trong nhiều tình huống.

Chế độ S là gì?

S là viết tắt của "Sport" - chế độ lái thể thao. Khi chuyển sang chế độ này, hộp số sẽ giữ vòng tua máy ở mức cao hơn trước khi sang số, giúp xe tăng tốc nhanh và phản hồi chân ga nhạy hơn so với chế độ lái thông thường.

Chế độ S thường phù hợp khi cần vượt xe, di chuyển trên đường đèo dốc hoặc khi người lái muốn cảm giác vận hành mạnh mẽ hơn. Nhờ khả năng duy trì sức kéo tốt, xe sẽ phản ứng linh hoạt hơn trong các tình huống cần tăng tốc tức thời.

Tuy nhiên, vì động cơ hoạt động ở vòng tua cao hơn nên mức tiêu hao nhiên liệu cũng sẽ tăng đáng kể nếu sử dụng liên tục trong điều kiện giao thông thông thường.

Chế độ M hoạt động như thế nào?

M là viết tắt của "Manual" - chế độ số tay giả lập trên xe tự động. Khi sử dụng chế độ này, người lái có thể chủ động tăng hoặc giảm cấp số thông qua cần số hoặc lẫy chuyển số sau vô lăng, thay vì để xe tự động chuyển số hoàn toàn.

Chế độ M đặc biệt hữu ích khi xuống dốc, đổ đèo hoặc cần kiểm soát lực kéo tốt hơn trên những cung đường trơn trượt. Việc chủ động giữ số thấp giúp tận dụng lực hãm động cơ, hạn chế phụ thuộc quá nhiều vào phanh và tăng độ ổn định khi vận hành.

Ngoài ra, chế độ M cũng mang lại cảm giác lái chủ động hơn cho những người muốn kiểm soát chiếc xe theo phong cách thể thao.

Khi nào nên dùng chế độ S?

Người lái có thể chuyển sang chế độ S trong các tình huống như:

Cần tăng tốc nhanh để vượt xe an toàn

Di chuyển trên đường đèo hoặc địa hình cần sức kéo lớn

Muốn xe phản hồi chân ga nhạy hơn

Vận hành trên cao tốc với nhu cầu tăng tốc liên tục

Tuy nhiên, không nên lạm dụng chế độ S khi đi trong đô thị đông đúc vì có thể làm xe hao nhiên liệu và khiến việc di chuyển kém êm ái hơn.

Khi nào nên dùng chế độ M?

Chế độ M phù hợp trong các trường hợp:

Đổ đèo hoặc xuống dốc dài để tận dụng phanh động cơ

Di chuyển trên đường trơn trượt, ngập nước hoặc địa hình khó

Cần giữ xe ở một cấp số cố định

Muốn kiểm soát khả năng tăng tốc và giảm tốc chủ động hơn

Việc sử dụng đúng chế độ M không chỉ giúp xe vận hành ổn định mà còn hỗ trợ bảo vệ hệ thống phanh trong nhiều tình huống tải nặng hoặc xuống dốc liên tục.

Hiểu đúng để lái xe hiệu quả hơn

Dù đều là những tính năng hỗ trợ trên xe số tự động, nhưng S và M được thiết kế cho các mục đích vận hành khác nhau. Nếu chế độ S thiên về tăng hiệu suất và cảm giác lái thể thao, thì chế độ M lại giúp người lái chủ động kiểm soát chiếc xe trong những điều kiện cần độ ổn định cao hơn.

Hiểu rõ và sử dụng đúng hai chế độ này không chỉ giúp xe vận hành hiệu quả mà còn góp phần nâng cao sự an toàn, tiết kiệm chi phí và mang lại trải nghiệm lái linh hoạt hơn trong nhiều điều kiện giao thông khác nhau.