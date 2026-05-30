Honda lên kế hoạch hồi sinh ba mẫu xe Civic, Accord và CR-V 30/05/2026 16:05

(PLO)- Trong vài năm trở lại đây, Honda Cars India đã mất dần thị phần tại thị trường Ấn Độ.

Tuy nhiên, thời gian tới, hãng sẽ ra mắt tổng cộng 10 mẫu xe mới. Trong số này, có ba dòng xe từng là những huyền thoại tại Ấn Độ. Dưới đây là thông tin chi tiết về ba mẫu xe sắp trình làng.

Honda Civic Hybrid là mẫu xe vẫn được yêu thích trên thị trường. Ảnh: Honda.



Honda Civic Hybrid

Đến nay, Honda Civic vẫn được nhiều người yêu thích tại Ấn Độ nhờ thiết kế thể thao, kiểu dáng thấp và khả năng vận hành thú vị. Hãng đã ngừng sản xuất Civic thế hệ thứ 10 vào tháng 12-2020.

Chiếc Civic cuối cùng bán tại Ấn Độ có hai tùy chọn động cơ. Bản động cơ xăng 1.8 lít i-VTEC sản sinh công suất 141 PS và mô-men xoắn 174 Nm, đi kèm hộp số CVT. Trong khi đó, bản động cơ diesel i-DTEC 1.6 lít sản sinh công suất 120 PS và mô-men xoắn 300 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp.

Về tính năng, xe trang bị cửa sổ trời điện, đèn pha LED toàn phần, camera Honda LaneWatch và mâm hợp kim 17 inch. Nội thất bọc da, điều hòa hai vùng, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mới đây, Honda tuyên bố đang lên kế hoạch ra mắt Civic Hybrid thế hệ tiếp theo. Mẫu xe này sẽ ra mắt đầu tiên trên thị trường quốc tế, sau đó có thể giới thiệu tại Ấn Độ. Xe dựa trên nền tảng hybrid mô-đun hoàn toàn mới của Honda, dự kiến nhẹ hơn khoảng 90 kg so với trước.

Honda cho biết nền tảng này giúp cải thiện trải nghiệm lái, mang lại khả năng điều khiển sắc bén và hiệu quả tổng thể. Hiện tại, công ty chưa tiết lộ chi tiết về hệ thống truyền động của mẫu sedan này.

Honda CR-V Hybrid

Trong khi Kia chuẩn bị ra mắt dòng Sorento tại Ấn Độ, Honda được cho là cũng sắp giới thiệu thế hệ CR-V Hybrid mới. Giống như Civic, Honda đã ngừng bán CR-V tại đây từ năm 2020. Kể từ đó, thương hiệu này thiếu vắng một mẫu SUV đầu bảng thực sự trong danh mục sản phẩm. Hãng sẽ sớm ra mắt dòng ZR-V cao cấp nhất.

Mẫu CR-V cuối cùng bán tại Ấn Độ là thế hệ thứ 5, giá dao động từ 28,27 đến 32,84 lakh Rupee. Xe có hai tùy chọn động cơ. Động cơ xăng 2.0 lít sản sinh công suất 154 PS và mô-men xoắn 189 Nm, đi kèm hộp số CVT. Bản diesel dùng động cơ tăng áp 1.6 lít, công suất 120 PS và mô-men xoắn 300 Nm. Xe đi kèm hộp số tự động 9 cấp cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD).

Mới đây, có thông tin thế hệ tiếp theo của CR-V Hybrid dự kiến ra mắt tại Ấn Độ vào năm 2027. Khi trình làng, mẫu xe này xếp trên phân khúc của Honda Elevate. Xe sẽ cạnh tranh với các dòng SUV cao cấp như Skoda Kodiaq, Volkswagen Tayron và Kia Sorento sắp ra mắt.

Honda dự kiến trang bị cho CR-V mới hệ thống truyền động hybrid xăng 2.0 lít, tích hợp mô-tơ điện và bộ pin cao áp. Một số nguồn tin cho biết mẫu SUV này có thể có hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian điện tử (e-AWD). Ở cấu hình này, bánh sau được dẫn động bởi một mô-tơ điện độc lập.

Xe dự kiến sở hữu màn hình cảm ứng lớn 15 inch, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS và nội thất cao cấp. Khoang cabin rộng rãi đi kèm nhiều công nghệ kết nối hiện đại hơn.

Honda Accord Hybrid

Mẫu xe huyền thoại cuối cùng sắp ra mắt tại Ấn Độ là Honda Accord Hybrid. Đây là dòng sedan hàng đầu của Honda, từng được bán tại Ấn Độ theo dạng nhập khẩu nguyên chiếc (CBU). Xe trang bị động cơ xăng 2.0 lít chu kỳ Atkinson kết hợp hệ thống Sport Hybrid i-MMD tiên tiến.

Hệ thống này sử dụng hai động cơ điện và bộ pin lithium-ion 1,3 kWh, cho công suất kết hợp 215 mã lực. Hiện tại, Accord Hybrid thế hệ mới đang bán trên toàn cầu đã được trang bị công nghệ hybrid e:HEV với hệ thống lái đa chế độ thông minh.

Xe dự kiến trang bị màn hình giải trí 12,3 inch tích hợp công nghệ Google và hệ thống ADAS nâng cao. Các tiện ích khác gồm ghế thông gió, cửa sổ trời và nhiều tính năng hiện đại. Honda có thể ra mắt Accord Hybrid mới tại Ấn Độ khoảng năm 2027 hoặc 2028.