Diện mạo 4 mẫu SUV sắp trình làng của Honda 23/05/2026 15:20

(PLO)- Trước sức ép cạnh tranh gay gắt, hãng xe Nhật Bản Honda đang sắp ra mắt 4 mẫu SUV tại thị trường Ấn Độ.

Không giống các thị trường quốc tế, Honda chưa có dòng sản phẩm xe mạnh mẽ tại Ấn Độ. Để tồn tại, hãng lên kế hoạch giới thiệu các sản phẩm mới và bản cập nhật. Dưới đây là danh sách các mẫu SUV Honda dự kiến ra mắt trong thời gian tới.

Honda Elevate Hybrid

Honda đang nghiên cứu nâng cấp cho Elevate, mẫu SUV duy nhất của hãng tại Ấn Độ. Mẫu xe này dự kiến có thêm phiên bản hybrid, tương tự dòng sedan City.

Ban đầu, Honda định ra mắt Elevate dưới dạng xe điện nhưng kế hoạch này đã bị hoãn. Hiện tại, công ty tập trung vào công nghệ hybrid.

Honda Elevate Hybrid giữ nguyên thiết kế ngoại thất, chỉ thay đổi nhỏ ở phía trước và sau. Xe có thể trang bị thêm một số tính năng so với bản hiện hành.

Honda đang nghiên cứu hệ thống hybrid mới nhẹ và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Hiện chưa rõ Elevate sẽ dùng hệ thống mới hay động cơ 1.5L chu kỳ Atkinson như dòng City.

Honda ZR-V

Honda lên kế hoạch nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) mẫu SUV cao cấp ZR-V. Đây là dòng xe được định vị nằm dưới phân khúc của CR-V.

Mẫu xe này vừa được cập nhật tại thị trường quốc tế với hệ truyền động hybrid. Xe dự kiến ra mắt tại Ấn Độ cuối năm nay và trở thành mẫu SUV chủ lực.

Xe trang bị động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên, kết hợp hộp số e-CVT. Bản hybrid quốc tế có động cơ đốt trong 141 mã lực. Động cơ điện đi kèm đạt công suất 184 mã lực.

Là sản phẩm chủ lực, ZR-V sở hữu nhiều tính năng cao cấp. Xe có màn hình 9 inch, trợ lý Google, hệ thống Honda Sensing và dàn âm thanh Bose 12 loa. Các tiện nghi khác gồm điều hòa đa vùng, ghế thông gió và camera 360 độ.

Xe SUV 7 chỗ của Honda

Honda đang phát triển nền tảng mô-đun mới mang tên PF2, tương thích với hệ thống hybrid. Một trong những mẫu xe đầu tiên dùng nền tảng này là chiếc SUV 7 chỗ.

Mẫu SUV này dự kiến sản xuất tại nhiều thị trường nội địa nhằm tối ưu chi phí. Xe có khả năng trang bị hệ truyền động hybrid để tăng tính cạnh tranh về tiết kiệm nhiên liệu.

Khi ra mắt, mẫu xe này sẽ đối đầu với Hyundai Alcazar, Renault Boreal và Mahindra XUV700.

Honda 0 Alpha EV

Honda cũng đang phát triển mẫu SUV thuần điện mang tên 0 Alpha. Gần đây, một mẫu thử nghiệm đã xuất hiện trên đường phố Ấn Độ.

Tương tự các dòng xe điện hiện nay, 0 Alpha có thiết kế mang hơi hướng tương lai. Kiểu dáng hình hộp giúp xe thể hiện rõ đặc trưng của phương tiện chạy điện.

Mẫu xe điện này dự kiến có hai tùy chọn pin là 65 kWh và 75 kWh. Phạm vi hoạt động thực tế đạt khoảng 450 đến 500 km. Hiện xe đang được thử nghiệm tại nhiều khu vực khác nhau.